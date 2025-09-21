Vainqueur 2-0 du derby samedi, l'OL Lyonnes a signé une deuxième victoire en deux matchs. Mais dans le contenu, Jonatan Giraldez attend mieux de son équipe.

De notre envoyé spécial à Saint-Etienne.

Coach, qu'est-ce qu'on retient de la victoire ? Les trois points ou les choses à améliorer ?

Jonatan Giraldez : C'était un bon match, mais toujours difficile avec autant de présence devant la surface. On n'a pas créé beaucoup d'occasions pour marquer, mais la transition a été contrôlée tout le match. Quand 11 joueuses sont en défense, il est très difficile de trouver des espaces, spécialement ici. Mais les joueuses ont été concentrées, et prendre trois points à l'extérieur est important. Mais en général, nous pouvons mieux faire les choses, en termes de vélocité, en termes de rapidité d'exécution, particulièrement.

Vous avez eu la possession, beaucoup plus d'occasions que Saint-Étienne. Comment vous expliquez le manque d'efficacité qu'on a pu ressentir, surtout en première mi-temps, un peu moins en deuxième ?

Je pense que la première mi-temps, on n'a pas changé le rythme de vitesse, spécialement quand on se rapprochait de la surface de Saint-Étienne. En deuxième mi-temps, la vitesse était meilleure, particulièrement dans les derniers mètres. Mais toutes les situations sur la transition ont été contrôlées. Mais nous devons nous améliorer face à ces blocs avec onze joueuses en défense, car ce type de matchs arrivera beaucoup de fois dans la saison. Nous devons améliorer la vitesse de la circulation du ballon, comme l'équipe l'a fait à la deuxième. Mais comme je le disais, réussir à prendre trois points à l'extérieur est plus important.

"Nous avons besoin de nos supporters contre le PSG"

Vous avez fait quatre changements d'un coup à l'heure de jeu. C'était pour apporter plus de dynamisme dans l'équipe ?

Oui, nous avons beaucoup de joueuses qui ont la qualité pour jouer tous les matchs. Toutes les joueuses qui ont commencé aujourd'hui (samedi) ont du mérite, mais j'ai décidé ça au début de la deuxième mi-temps, parce que j'ai une grande confiance en toute l'équipe, en toutes les joueuses, et j'aime donner des opportunités à d'autres. Je pense que le rythme a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais je pense que nous devons améliorer pour les prochains matchs.

Vous attendiez un bloc défensif aussi compact, aussi bas que ce que les Vertes ont proposé ?

Oui, mais le système a été différent. L'autre match était un 5-3-2. Aujourd'hui, il y avait plus d'espace sur les côtés. J'ai bien aimé la position de Jule (Brand) et la position de Melchie (Dumornay) pour créer des opportunités avec Selma (Bacha), avec Liana (Joseph) en première mi-temps et avec Vicki (Becho) en deuxième mi-temps. Nous avons adapté un peu la phase défensive à leur dispositif. Mais en général, je pense qu'au niveau défensif, l'équipe a fait un bon travail. Mais offensivement, quand nous avons marqué le premier but, je pensais que Saint-Etienne allait presser un peu plus, mais ça n'a pas été le cas. Le prochain match sera différent et l'équipe sera prête pour disputer le match contre le PSG.

En effet, samedi prochain, vous retrouvez le Parc OL pour ce choc de la Première Ligue...

Contre le PSG, nous allons jouer devant notre public. Je pense que ce sera un match important, et nous avons besoin que tous les supporters viennent au stade pour donner de l'énergie à toute l'équipe, parce que c'est un autre match très important.