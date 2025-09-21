Actualités
Mikautadze, un premier but avec Villarreal comme clin d’œil à l’OL

  • par David Hernandez
    • Parti de l’OL dans les dernières heures du mercato, Georges Mikautadze a ouvert son compteur but avec Villarreal samedi. Une réalisation à la 69e minute comme un clin d’œil à son ancien club.

    Que la notion de sacrifice fasse parler est une chose. Mais personne ne pourra remettre en cause l’amour que porte Georges Mikautadze à l’OL. L’histoire est certes tumultueuse après le renvoi en U15 puis ce départ précipité fin août, mais il existe un attachement que le temps n’effacera pas. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’attaquant a laissé la porte ouverte à un troisième retour dans le futur, qu’il soit proche ou non. En attendant, c’est bien du côté de Villarreal que Mikautadze va continuer à se forger une réputation de serial-buteur. Après avoir connu sa première en Ligue des champions durant la semaine, le Géorgien a inscrit son premier but avec le "Sous-Marin Jaune" pour son 3e match.

    Une fidélité même loin du Rhône

    En égalisant contre MajorqueMikautadze a remis les siens sur le chemin de la victoire. Cette réalisation a été inscrite à une minute symbolique puisque c’est bien à la 69e minute que le gamin de Gerland a fait trembler les filets de Liga pour la première fois. Un clin d’œil qui n’est pas passé inaperçu chez le joueur. Après la rencontre, Georges Mikautadze s’est fendu d’un message sur ses réseaux sociaux. "La 69ème… Ça ne pouvait commencer autrement". Il a Lyon et l’OL dans la peau et cet amour reste rare dans le football d’aujourd’hui.

      Ha ben heureusement qu’il ne l’a pas marqué à la 42ieme ou la 13ieme alors ! 😅🤭🤭

      Dingue ce clin d’œil du destin quand même…on se croirait dans Matrix 🤪

