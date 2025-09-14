Actualités
OL : Mikautadze s’est "sacrifié pour sauver le club que j’aime"

  • par David Hernandez
    • Parti dans les dernières heures du mercato, Georges Mikautadze a été sacrifié pour des besoins économiques. L’attaquant confesse qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’OL, mais qu’il a pensé à la survie du club.

    C’est certainement un cas que l’on ne retrouvera pas de sitôt dans le football. Un joueur ne veut pas partir, le club ne veut pas le vendre, les supporters veulent le voir rester et pourtant, une fois le mercato terminé, ce joueur n’est plus là où il souhaitait être. C’est l’histoire rocambolesque qu’a vécue Georges Mikautadze avec l’OL cet été. Rapidement déclaré intransférable par la direction et Paulo Fonseca, l’attaquant a pourtant fait ses débuts avec Villarreal samedi soir contre l’Atlético de Madrid. Si Malick Fofana était le candidat numéro 1 au départ, la décision du Belge de rester entre Rhône et Saône a forcé le départ du Géorgien. Comme Michael Gerlinger l’a rappelé, l’OL "avait besoin de vendre" et c’est malheureusement tombé sur le numéro 69 d’alors.

    "On savait qu'il y avait une vente qui devait se faire"

    Ayant rejoint l’Espagne contre 36 millions d’euros lors des dernières heures du mercato, Georges Mikautadze s’est lancé dans une nouvelle aventure. À contrecœur, lui qui avait réussi à créer une vraie relation avec les supporters ces dernières semaines. Mais, par amour du maillot et du club, l’ancien de l'AS Saint-Priest a accepté de partir, un an seulement après son arrivée à l’OL"Il reste quatre ou cinq jours de mercato et on savait qu’il y avait une vente qui devait se faire. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal, a-t-il confié au Canal Football Club. Ça s’est passé comme ça, assez rapidement. Je me suis sacrifié pour le bien du club ? Oui, on peut dire ça comme ça. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime." L'histoire contrariée entre l’OL et Mikautadze connaitra-t-elle un troisième épisode ?

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut