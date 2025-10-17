OL académie : le programme du week-end

Un samedi chargé pour les équipes de l’académie lyonnaise. Les trois formations, de la réserve aux U17, joueront toutes le 18 octobre, comme les professionnels.

Les supporters de l’OL ne vont pas quitter leur canapé samedi 18 octobre. Vous n’êtes pas sans savoir que les hommes de Paulo Fonseca joueront à 17 heures ce jour-là, à Nice, tandis que l’OL Lyonnes affrontera le FC Nantes à 21 heures. Et dans tout ça, il ne faudrait pas oublier l’académie.

Car là aussi, le menu s’annonce riche samedi. Avec pour débuter la journée, les U17, leaders de la poule C, qui iront à Auxerre (15 heures). Forts d’une série de trois succès de rang, les Gones entendent poursuivre leur superbe dynamique chez une formation de milieu de tableau (10e). L’idée étant de se servir de cet élan pour engranger de la confiance.

La réserve aimerait décoller en N3

Comme le groupe de Samy Sacy, celui de Florent Balmont vit un bon début de saison. Deuxièmes derrière Clermont, les U19 ont trois longueurs de retard sur les Auvergnats et sont à égalité avec les Messins (19 points). Il ne faudra pas flancher donc lors de cette 9e journée du côté de Montfermeil (16 heures). Un bon test pour confirmer la victoire contre Saint-Priest (2-0).

Le succès, la réserve rhodanienne aimerait bien renouer avec ce samedi. Elle a rendez-vous sur le terrain du Stade Beaucairois à 18 heures pour le compte de la 6e journée de National 3. Actuellement 9es avec cinq unités, les protégés de Gueïda Fofana aimeraient décoller en championnat. Mais la rencontre s’annonce difficile, avec ce voyage chez le 4e, même si tout reste très serré, les Gardois ayant seulement trois unités de plus que les Lyonnais.

Le programme de l’académie