Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Moussa Niakhaté se dit "très triste" du départ de Georges Mikautadze

  par Antoine Lio

    • Moussa Niakhaté a réagi au départ de Georges Mikautadze sur Ligue 1+ après la victoire face à l'Olympique de Marseille (1-0).

    Dimanche soir, ce n'était pas seulement le choc des Olympiques. Il y avait également beaucoup d'émotion autour de cette affiche. Pour l'hommage à Bernard Lacombe déjà, mais aussi pour le départ de Georges Mikautadze. Avant de plier définitivement bagage pour Espagne, l'attaquant géorgien s'est rendu au Parc OL pour assister à la rencontre de ses anciens coéquipiers face à l'OM (1-0). Les supporters n'ont d'ailleurs pas manqué de lui réserver un accueil chaleureux et une ovation en fin de match.

    À cette occasion, le défenseur lyonnais, Moussa Niakhaté, a lui aussi tenu à saluer son ami. "On a vécu 72 dernières heures difficiles. On aime tous Georges, c'est un gars extraordinaire, quelqu'un d'ici. On connaît son histoire avec l'OL, a-t-il déclaré sur Ligue 1+. Ça n'a pas été facile la première fois qu'il est parti il y a dix ans. L'année dernière, on est revenus ensemble pour gagner quelque chose ici."

    "Ça lui crève le cœur de partir, mais le football est ainsi."

    L'international sénégalais fut le premier à le recevoir sur la pelouse avant d'aller communier avec le public. Il a confié une anecdote partagée avec le Géorgien. "Lors de la première journée du championnat l'année dernière contre Rennes (3-0), j'avais fait une énorme erreur qui cause le but et lui (Mikautadze) avait raté le pénalty, a-t-il raconté. On s'est attrapés à la fin du match et on s'est dit qu'on ne quitterait pas ce club tant que l'on n'aura pas remporté quelque chose. Ça lui crève le cœur de partir, mais le football est ainsi. Je suis très triste qu'il parte."

    Contraint de quitter le Rhône cet été, le chapitre entre Georges Mikautadze et son club de cœur n'est peut-être pas encore totalement terminé

    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Les chiffres de la bonne dynamique défensive de l'OL

