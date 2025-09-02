Actualités
Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM

Les chiffres de la bonne dynamique défensive de l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Toujours invaincue après trois journées de Ligue 1, la défense de l'OL affiche des statistiques très intéressantes. Voilà un petit échantillon de ce qu'il faut retenir.

    Pour expliquer la bonne tenue de la défense lyonnaise sur ces premiers matchs, Moussa Niakhaté a mis en avant dimanche "la concentration", la "communication" et l'importance du travail tactique réalisé durant la préparation. Trois points qui, en effet, aide à fermer les vannes, tandis qu'elles étaient plutôt grandes ouvertes la saison passée.

    Meilleure série depuis décembre 2023- janvier 2024

    Car oui, l'OL n'a pas encaissé le moindre but en trois journées, ce qu'aucune autre formation n'a fait en Ligue 1. C'est même un peu mieux que cela, puisque dans les deux autres principaux championnats comptant trois journées : la Première Ligue et la Liga, personne n'a fait aussi bien. En Allemagne également, toutes les écuries ont concédé au moins une réalisation après deux sorties.

    Pour le club rhodanien, réaliser autant de "blanchissements" consécutifs résulte d'une sorte de "miracle". Il n'avait plus réalisé une telle performance depuis l'exercice 2023-2024, à l'arrivée de Pierre Sage. Entre décembre et début janvier, il avait muselé quatre équipes, dont trois en L1 (Toulouse, Monaco et Nantes) et une de National 3 (Pontarlier).

    Descamps décisif

    Peut-être y voit-on là les conséquences d'une stabilité dans l'arrière-garde, puisqu'aucune recrue n'a intégré la ligne de quatre. La charnière centrale Clinton Mata - Moussa Niakhaté semble en plus trouver une certaine complémentarité, alors que le Sénégalais était globalement en dessous l'an passé. Seuls Abner et Rémy Descamps ont pour l'instant succédé à Nicolas Tagliafico (toujours là) et à Lucas Perri (Leeds).

    Le portier français n'est d'ailleurs pas innocent dans les résultats de l'OL ces dernières semaines. Déjà au niveau durant la présaison (trois buts pris en six parties, dont deux penaltys), il a été décisif à Lens (0-1) et lors de ses deux interventions après l'heure de jeu contre l'OM (1-0). Au total, il a "sauvé" environ 3,2 expected goals en trois rencontres, le meilleur différentiel jusqu'ici en Ligue 1, et même en voyant plus loin, en Angleterre et en Espagne.

    Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL : Moussa Niakhaté se dit "très triste" du départ de Georges Mikautadze

