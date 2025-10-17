Actualités
Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
Abner fêtant son premier but avec l’OL contre Le Havre (AFP)

OL : Abner de retour à Nice

    • Pour le voyage à Nice ce samedi (17 heures), Paulo Fonseca peut compter sur le retour d'Abner. Le Brésilien figure dans le groupe.

    C'est un renfort de plus qui revient de l'infirmerie pour l'OL. Dans le groupe communiqué par le club, nous retrouvons Abner chez les défenseurs. Le Brésilien était sur le chemin du retour depuis quelques jours, après sa blessure survenue mi-septembre.

    Les internationaux sont là

    Il ne devrait pas démarrer contre Nice samedi (17 heures). Mais il pourrait suppléer Nicolas Tagliafico si besoin. L'autre interrogation concernait Moussa Niakhaté, Tagliafico et Tanner Tessmann. Ces trois joueurs n'ont repris l'entraînement que ce vendredi.

    Ils sont bien présents dans l'effectif qui se déplacera sur la Côte d'Azur pour la 9e journée de Ligue 1. En revanche, il sera intéressant d'observer leur gestion par Paulo Fonseca sur ce match. Joueront-ils 90 minutes, alors qu'ils s'agit de cadres de l'équipe ?

    Réponse dans quelques heures. Les changements sont finalement à la marge, avec le gardien Yvan Konan remplacé par Matthias De Silva. Et surtout Téo Barisic, qui paie le retour d'Abner.

    Le groupe de l'OL : Diarra, Greif, Da Silva - Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Fofana, Moreira, Ghezzal, Satriano, Gomes Rodriguez

