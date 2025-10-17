Actualités
Hans Hateboer, défenseur de Rennes
Hans Hateboer, défenseur de Rennes (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

OL - Mercato : Hateboer débarque comme joker défensif

  • par David Hernandez

    • A la recherche d’un renfort défensif, l’OL a utilisé sa carte joker pour enrôler un joueur avant même le mercato hivernal. Hans Hateboer débarque sous la forme d’un prêt, en provenance du Stade Rennais.

    Voilà un mouvement qui n'était pas forcément attendu, même si les dirigeants lyonnais avaient prévenu qu'ils scrutaient le marché. Ce vendredi, l'OL a annoncé la venu pour une saison du défenseur Hans Hateboer. Il débarque en provenance de Rennes.

    Il est prêté jusqu'à la fin de l'exercice par le Stade Rennais, l'Olympique lyonnais prenant en charge son salaire. International néerlandais, il vient en qualité de joker et pourra surtout compléter l'effectif dans un secteur en manque de profondeur.

    Combler les absences de Mata et Niakhaté cet hiver

    Avec les départs décembre de Clinton Mata (Angola) et de Moussa Niakhaté (Sénégal) à la CAN, le joueur de 31 ans intégrera la rotation en charnière centrale.

    Il lui faudra néanmoins retrouver du rythme car il a joué seulement 21 minutes en 2025-2026 avec les Bretons. Il n'entrait donc plus dans les plans d'Habib Beye. À voir s'il parvient à avoir un impact lors de cette interlude rhodanienne.

    à lire également
    Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
    OL : Abner de retour à Nice

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
    OL : Abner de retour à Nice 19:03
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    OL - Mercato : Hateboer débarque comme joker défensif 18:37
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : le contingent d'internationales s'agrandit 17:40
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Les supporters de l'OL encadrés à Nice 16:50
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL : John Textor perd une première bataille juridique face à Iconic Sports 16:00
    Les joies des joueurs de la réserve de l'OL contre Hauts-Lyonnais
    OL académie : le programme du week-end 15:10
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    L'OL devra se méfier de "la verticalité" niçoise 14:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Le but contre Toulouse, la voie à suivre pour l'OL 13:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes dans le peloton de tête 12:40
    Paulo Fonseca exclu par Benoit Millot lors d'OL - Brest
    OL : Paulo Fonseca n'a toujours pas digéré sa sanction 11:50
    OL : voyage dans le Rhône encadré pour les supporters de Bâle  11:00
    Nice veut s'inspirer de l'OL pour être plus solide 10:10
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : marquage de zone ou mixe, Fonseca évoque la stratégie sur les coups de pieds arrêtés 09:25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    L'OL espère "avoir appris" de la défaite face à Toulouse 08:40
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    Une collecte de sang au Parc OL le 14 novembre 08:00
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca explique son coaching face à Toulouse 07:30
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Le retour de trêve ? Un moment toujours compliqué à l’OL 16/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut