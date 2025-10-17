OL - Mercato : Hateboer débarque comme joker défensif

A la recherche d’un renfort défensif, l’OL a utilisé sa carte joker pour enrôler un joueur avant même le mercato hivernal. Hans Hateboer débarque sous la forme d’un prêt, en provenance du Stade Rennais.

Voilà un mouvement qui n'était pas forcément attendu, même si les dirigeants lyonnais avaient prévenu qu'ils scrutaient le marché. Ce vendredi, l'OL a annoncé la venu pour une saison du défenseur Hans Hateboer. Il débarque en provenance de Rennes.

Il est prêté jusqu'à la fin de l'exercice par le Stade Rennais, l'Olympique lyonnais prenant en charge son salaire. International néerlandais, il vient en qualité de joker et pourra surtout compléter l'effectif dans un secteur en manque de profondeur.

Combler les absences de Mata et Niakhaté cet hiver

Avec les départs décembre de Clinton Mata (Angola) et de Moussa Niakhaté (Sénégal) à la CAN, le joueur de 31 ans intégrera la rotation en charnière centrale.

Il lui faudra néanmoins retrouver du rythme car il a joué seulement 21 minutes en 2025-2026 avec les Bretons. Il n'entrait donc plus dans les plans d'Habib Beye. À voir s'il parvient à avoir un impact lors de cette interlude rhodanienne.