Mercato : Lucas Tousart (ex-OL) s'engage avec Brest

Après deux saisons passées en Allemagne avec l'Union Berlin, Lucas Tousart a signé à Brest pour une nouvelle expérience dans l'Hexagone.

Nouvelle destinée pour Lucas Tousart. Formé à Valenciennes puis transféré à l'Olympique lyonnais, le milieu de terrain avait rallié l'Allemagne en 2020. D'abord pour rejoindre l'Hertha Berlin avant de signer à l'Union Berlin en 2023.

127 apparitions lui auront suffi dans le pays des poètes et des penseurs. Lui qui vient de s'engager pour deux saisons avec le Stade Brestois pour signer un retour en Ligue 1, cinq ans après avoir quitté le championnat français.

Lucas Tousart avait passé cinq années entre Rhône et Saône.

Un nouveau joueur d'expérience fait son retour dans l'élite française. Avec 114 matchs au compteur, Brest a fait l'acquisition d'un footballeur avec un certain pedigree dans l'Hexagone. Si Lucas Tousart n'a jamais gagné de titre majeur avec un club, l'homme de 28 ans dispose de plusieurs apparitions en Ligue des champions et Ligue Europa avec l'OL et l'Union Berlin.

Le Nordiste avait signé dans le Rhône en 2015. Il a arboré les couleurs de l'écurie rhodanienne durant 165 rencontres avant de partir pour le Hertha Berlin en 2020. Un renfort dans l'entrejeu pour les Bretons, qui ont perdu Mahdi Camara et Pierre Lees-Melou cet été.