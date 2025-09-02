OL - OM (1-0) : Tolisso et le "rôle ingrat" d'avant-centre

Du dépassement de fonction, et bien plus. Dimanche face à l'OM, Corentin Tolisso a quasiment joué avant-centre, par la force des choses. Une expérience pas forcément agréable pour le milieu de terrain.

Il l'a fait pour le bien commun, mais il n'a pas passé un agréable moment. Contre l'OM dimanche (1-0), Corentin Tolisso s'est retrouvé à endosser pratiquement le costume de numéro 9. Faux attaquant de pointe, mais vrai point d'ancrage pour essayer de gêner la charnière centrale phocéenne, avec des décrochages également afin de participer au jeu. Cette animation s'est accentuée en supériorité numérique, puisque l'OL avait largement la possession.

Un dépassement de fonction pour le milieu de terrain qui était nécessaire pour le collectif. "J'ai écrit à Alexandre (Lacazette) directement après le match pour lui dire : "je ne sais pas comment tu as fait pour être avant-centre toute ta carrière" (il rigole). C'était compliqué. J'ai essayé de le faire pour l'équipe, car ils (les Marseillais) étaient très bas, et si je redescendais, nous n'avions personne pour fixer leur défense et être dans la surface", a-t-il expliqué à Média Carré.

"Ce n'est pas là que je suis le plus à l'aise"

Une expérience qu'il n'a pas franchement appréciée, lui qui se considère comme un pur "numéro 8 box-to-box". "C'était un rôle "ingrat" parce que ce n'est pas ce que j'aime faire et où je suis le plus à l'aise, mais c'était important de prendre cette mission. Une fois mais pas deux à ce poste, même si plus jeune, j'y ai joué, a confié le champion du monde. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais le plus important, c'était de gagner cette affiche."