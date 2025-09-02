Actualités
Michael Gerlinger, directeur général de L'OL
Michael Gerlinger, directeur général de L’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Mercato : les dirigeants vont s'exprimer ce mercredi

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • En début d'après-midi mercredi, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger donneront une conférence de presse pour revenir sur le mercato.

    Au vu de la fin du mercato, cette intervention médiatique sera forcément très scrutée par les observateurs et les supporters lyonnais. Mercredi, à 14h30, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger, respectivement directeur technique et directeur général de l'OL, tiendront une conférence de presse.

    Une sortie qui permettra de faire le bilan de la période des transferts, qui s'est achevée lundi soir. Nous avons néanmoins déjà eu quelques échos du ressenti en interne et certaines explications. Car le club n'a pas coché toutes les cases souhaitées lors de l'été, avec notamment un numéro 9 et un ailier droit manquants.

    Quelles ambitions pour l'OL cette saison ?

    Il sera sans doute aussi question des objectifs de la saison, et éventuellement du bon début d'exercice 2025-2026. Rappelons que Paolo Fonseca et ses troupes ont gagné les trois premières rencontres, dont la dernière face à l'OM (1-0). Deuxièmes de Ligue 1, ils dépassent pour l'instant les attentes, même si la route est encore longue.

    L'événement sera à suivre en direct sur YouTube, OL Play et sur Olympique-et-Lyonnais.com.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL - OM (1-0) : Tolisso et le "rôle ingrat" d'avant-centre
    1 commentaire
    1. Avatar
      Viggo - mar 2 Sep 25 à 15 h 39

      Enfin !! Bonne réaction du club .. pas trop tard pour faire une déclaration une recrue surprise ! Je plaisante
      🦁🦁🦁 Allez LOL

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Fofana, OL - Nantes
    OL : Malick Fofana présent avec la Belgique 16:00
    Michael Gerlinger, directeur général de L'OL
    OL - Mercato : les dirigeants vont s'exprimer ce mercredi 15:10
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL - OM (1-0) : Tolisso et le "rôle ingrat" d'avant-centre 14:20
    Lucas Tousart, milieu de l'Union Berlin
    Mercato : Lucas Tousart (ex-OL) s'engage avec Brest 13:30
    Ballon OL à l'entraînement
    OL - Mercato : que peut-il se passer désormais ? 12:40
    Ainsley Maitland-Niles (OL), face à El Melali (Angers)
    Ligue 1 : l'OL recevra Angers en ouverture de la 5e journée 11:50
    OL - Mercato : une balance des transferts positive de presque 70 M€ 11:00
    Georges Mikautadze, attaquant de l'OL
    Mercato : pour Mikautadze, l'OL devra quelques millions à Metz 10:10
    d'heure en heure
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Mercato : l'OL aurait refusé des avances du FC Séville pour Molebe 09:25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    OL : la grande inconnue offensive 08:40
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Les chiffres de la bonne dynamique défensive de l'OL 08:00
    Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL : Moussa Niakhaté se dit "très triste" du départ de Georges Mikautadze 07:30
    Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL)
    OL - Mercato : Paul Akouokou à Saragosse, c'est officiel 01/09/25
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    L'OL boucle son mercato avec quelques trous 01/09/25
    Tanner Tessmann (OL)
    L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9 01/09/25
    Martin Satriano
    Mercato : Satriano s'engage en prêt avec l'OL 01/09/25
    Georges Mikautadze lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Georges Mikautadze part à Villarreal contre 36 millions 01/09/25
    Pavel Sulc avec l'OL
    OL - OM (1-0) : Pavel Šulc récompensé 01/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut