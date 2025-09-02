OL - Mercato : les dirigeants vont s'exprimer ce mercredi

En début d'après-midi mercredi, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger donneront une conférence de presse pour revenir sur le mercato.

Au vu de la fin du mercato, cette intervention médiatique sera forcément très scrutée par les observateurs et les supporters lyonnais. Mercredi, à 14h30, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger, respectivement directeur technique et directeur général de l'OL, tiendront une conférence de presse.

Une sortie qui permettra de faire le bilan de la période des transferts, qui s'est achevée lundi soir. Nous avons néanmoins déjà eu quelques échos du ressenti en interne et certaines explications. Car le club n'a pas coché toutes les cases souhaitées lors de l'été, avec notamment un numéro 9 et un ailier droit manquants.

Quelles ambitions pour l'OL cette saison ?

Il sera sans doute aussi question des objectifs de la saison, et éventuellement du bon début d'exercice 2025-2026. Rappelons que Paolo Fonseca et ses troupes ont gagné les trois premières rencontres, dont la dernière face à l'OM (1-0). Deuxièmes de Ligue 1, ils dépassent pour l'instant les attentes, même si la route est encore longue.

L'événement sera à suivre en direct sur YouTube, OL Play et sur Olympique-et-Lyonnais.com.