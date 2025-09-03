OL : Michael Gerlinger table sur "3 ans" de redressement

Reparti sur des bases plus saines cet été, l'OL n'a pas encore soldé toutes les erreurs du passé. Il lui faudra du temps pour cela.

Une épée de Damoclès. C'est avec cette menace que l'OL vit, ou du moins survit depuis maintenant quelques mois. Contrainte par la DNCG et l'UEFA après son maintien inespéré en Ligue 1, la direction doit désormais remplir ses devoirs financiers. Difficile après la gestion kafkaïenne de John Textor… Si le travail d'assainissement a commencé cet été, il est encore loin d'être achevé.

Le facteur droits TV

Mais combien de temps faudra-t-il au club pour s'en remettre ? Difficile de se faire une idée, d'autant plus qu'un facteur clé est aujourd'hui très mouvant. Car actuellement, Michael Gerlinger est autant préoccupé par le cas lyonnais que par un autre sujet capital. "Cela dépend un peu de la situation en France en général avec les droits TV. C'est le problème le plus grave en ce moment pour moi. Je pense que l'on a bien commencé avec la plateforme lors des trois premières journées et j'espère que l'on reviendra à la normale dans trois ans", a-t-il tablé.

Un délai qui coïncide plus ou moins avec la courbe rhodanienne. "Cela correspond un peu aussi avec le plan que l'on a avec l'UEFA prévu jusqu'en 2028. Pour moi, le chemin le plus probable sera sûrement dans les trois prochaines années pour le club, afin qu'il revienne dans un état normal, a-t-il avoué. Voilà au moins un point de repère temporel pour les observateurs et les supporters.