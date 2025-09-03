OL : Michael Gerlinger table sur "3 ans" de redressement

Reparti sur des bases plus saines cet été, l'OL n'a pas encore soldé toutes les erreurs du passé. Il lui faudra du temps pour cela.
Une épée de Damoclès. C'est avec cette menace que l'OL vit, ou du moins survit depuis maintenant quelques mois. Contrainte par la DNCG et l'UEFA après son maintien inespéré en Ligue 1, la direction doit désormais remplir ses devoirs financiers. Difficile après la gestion kafkaïenne de John Textor… Si le travail d'assainissement a commencé cet été, il est encore loin d'être achevé.
Le facteur droits TV
Mais combien de temps faudra-t-il au club pour s'en remettre ? Difficile de se faire une idée, d'autant plus qu'un facteur clé est aujourd'hui très mouvant. Car actuellement, Michael Gerlinger est autant préoccupé par le cas lyonnais que par un autre sujet capital. "Cela dépend un peu de la situation en France en général avec les droits TV. C'est le problème le plus grave en ce moment pour moi. Je pense que l'on a bien commencé avec la plateforme lors des trois premières journées et j'espère que l'on reviendra à la normale dans trois ans", a-t-il tablé.
Un délai qui coïncide plus ou moins avec la courbe rhodanienne. "Cela correspond un peu aussi avec le plan que l'on a avec l'UEFA prévu jusqu'en 2028. Pour moi, le chemin le plus probable sera sûrement dans les trois prochaines années pour le club, afin qu'il revienne dans un état normal, a-t-il avoué. Voilà au moins un point de repère temporel pour les observateurs et les supporters.
J'aime bien Michaël. Clair et pas de langue de bois.
Il le dit, on devait vendre pour se donner de l'air et l'institution en a un peu sous le coude après ce mercato (chose que certains supporteurs sauraient lui reprocher).
On en aura pour 3 ans à marcher sur un fil, on le sait à présent.
Ainsi soit-il.
Merci pour tout, j’espère que notre club bien-aimé retrouvera bientôt sa stabilité… Je soutiens Lyon depuis la République tchèque, et autrefois, quand ils ont joué à Mladá Boleslav pour un tour préliminaire de Ligue Europa, j’ai dormi deux nuits dans la rue juste pour voir mon club adoré… Allez l’OL !
@ OL Fans CZ SK....Bonjour de Lyon et respect à toi...
Tu dois ainsi pouvoir nous en dire plus sur Adam Karabec!
Existe-t-il une adresse e-mail où je pourrais envoyer mon histoire sur ces deux nuits passées dehors à Lyon ?
Concernant Karabec, j’ai écrit un article pour mon Twitter OL Fans CZ/SK, voici le résumé :
Joueur qui devait être le « Diamant tchèque », mais qui n’a pas répondu aux attentes pendant des années.
Il reçoit maintenant peut-être sa dernière grande chance. Comment s’intégrera-t-il à l’OL ?
📌 Position : milieu offensif (AM) / ailier droit (RM)
📅 Saison 23/24 – HSV (2. Bundesliga)
33 matchs | 3 buts | 8 passes décisives
🎯 1,5 occasion créée / 90 min
⚽ 1,6 tirs / 90 min
💫 2,8 dribbles / 90 min
🧠 Points forts :
• Passes précises dans les zones dangereuses
• Technique et vision du jeu supérieures
• Capable de maintenir le rythme tout au long du match
⚠️ Points faibles :
• Pas un sprinteur
• Faible taux de réussite des dribbles
• Moins bon dans les duels
• Performances irrégulières
📊 Comparaison avec Šulc :
• Šulc – plus incisif, productivité plus élevée
• Karabec – meilleures passes progressives, jeu en combinaison
• Šulc – plus travailleur
• Karabec – plus talentueux, mais moins rigoureux
⚡ Défis pour Karabec :
Le rythme et l’intensité de la Ligue 1.
Il devra améliorer :
• Les déplacements sans ballon
• L’agressivité au pressing
• La prise de décision rapide sous pression
Cela déterminera s’il réussira.
Créateur de jeu, pas un finisseur pur.
Il est meilleur lorsque des joueurs courent derrière la défense.
Plus fort dans le jeu combiné que dans les duels 1 contre 1.
wouhaou !
merci beaucoup pour ton poste.
ça fait plaisir de lire une analyse comme la tienne.
il en faudrait des messages comme le tien beaucoup plus souvent dans les commentaires. Très instructions
Voilà une conférence de presse qui ale mérite de bien nous expliquer le bilan du mercato et les contraintes financières adjacentes de notre club.
Michael Gerlinger a le mérite d'être clair et sérieux.
Il explique sans excès de pessimiste et sans fausse satisfaction de circonstance notre situation.
Bravo aussi pour sa maîtrise du français en plus de son allemand et de l'anglais : moi je le compte comme une grande recrue dans cet OL du renouveau!
De même chez Mathieu Louis Jean qui a expliqué la déception de n'avoir pu recuter un offensif de plus qui l'avait en effet annoncé j'ai senti plus un aveu d'échec qu'une justification sur " un mensonge " qui a été émis ici par certains.
On vit que des saisons de transitions depuis 10 an au moins et c'est pas fini, on nous annonce 3 ans, ça sera sans doute bien plus
Bonjour OL Fans CZ SK - sympa tes infos .
G. Berger nous l'avait présenté ainsi, du talent dans les pieds mais irrégulier, ne donne pas tout tout le temps, faut le pousser ?
J'ai entendu un gars hier soir dans l'after (pas entendu son nom) qui a fait "un papier" avec E. Jays sur Michèle Kang pour RMC Sport, c'était intéressant .
Donc le problème c'est, que se passera t'il à la fin de la saison avec Michèle Kang, visiblement elle s'est engagée jusqu'à la fin de cette saison ok, après il se passe quoi, elle restera ou pas ? ils n'ont pas pu le dire
Bonjour
C’est un peu ce que j’écris aussi dans mon analyse. C’est la raison pour laquelle il ne jouait pas à Sparta, il est allé en prêt à HSV puis à Lyon. Si l’entraîneur ne se dérange pas de sa moindre intensité et exploite ses points forts (centres, passes créatives), sa faible intensité ne sera pas un problème, mais je ne pense pas qu’il va soudainement se mettre à travailler dur pendant les matchs. C’est un profil plutôt similaire à Šulc
Même si on est encore loin d'être sorti de la ligne rouge, on voit que depuis juin la pente se redresse doucement et cela nous redonne confiance. En plus d'avoir une équipe qui joue en "équipe" et avec des valeurs saines on a aussi une équipe dirigeante qui semble compétente à tous les niveaux : de l'entraineur, à la cellule de recrutement, jusqu'au directeur et la présidence.
A Lyon on eu de la chance. D'autres clubs comme Bordeaux n'ont pas eu cette chance.
Après le stress intense du passage à la DNCG. Je m'attendais au pire pour cette saison. Je suis plutôt agréablement surpris par la reprise en main de notre Club.