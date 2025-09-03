Consultant sur la chaîne Canal+, l'ancien défenseur lyonnais Christophe Jallet intègre le staff Espoirs en tant que deuxième adjoint.

Une nouvelle expérience, une autre dimension. Après un parcours de joueur en France, de consultant sur Canal+, Christophe Jallet complètera le staff de Gérald Baticle dans la fonction de deuxième adjoint cette saison. L'ancien international français (16 sélections) suivra en parallèle une formation "dispensée par la Direction technique nationale".

L'ex-latéral droit aura en charge le secteur défensif et va déjà être sollicité pour le premier rassemblement de l'exercice 2025-2026. En ligne de mire, les qualifications au prochain Euro 2027 en Albanie et en Serbie. Il sera notamment aux côtés d'un autre homme bien connu à l'OL, Christophe Delmotte, premier adjoint.

Nouvelle casquette pour Christophe Jallet

Parmi les défenseurs, Christophe Jallet retrouvera un ancien Rhodanien, parti cet été à Wolfsburg, Saël Kumbedi. Révélé à Lorient, le natif de Cognac avait rallié le Rhône en 2014 après quatre saisons avec le PSG. Double champion de France avec le club de la capitale, il a disputé 92 matchs avec l'Olympique lyonnais, pour quatre buts et quinze offrandes en trois saisons.

Cette semaine, il a fait sa rentrée des classes dans un nouveau costume… Celui de deuxième adjoint. L'homme de 41 ans cumule les expériences et découvrira un tout nouveau poste à responsabilité avec l'équipe de France Espoirs.