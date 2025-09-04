Actualités
Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City – Wydad AC (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt

  • par Gwendal Chabas

    • Opération évoquée lorsque John Textor était encore aux manettes, le prêt d'un joueur de Manchester City à l'OL n'a pas eu lieu cet été. Mais l'idée n'est pas abandonnée.

    Parmi les passages les plus intéressants de la conférence de presse de mercredi, il y a cette interrogation au sujet d'une possible opération avec Manchester City. Tout cela remonte au transfert de Rayan Cherki en Angleterre au moins de juin. Au cours des négociations, et alors que John Textor était encore présent à l'OL, il était question d'un prêt d'un Mancunien vers le club rhodanien.

    Une éventualité qui n'a pas eu lieu pour diverses raisons au cours du mercato estival. Pourtant, les Lyonnais sont plusieurs fois revenus à la charge. "On a beaucoup parlé avec nos collègues à Manchester City. On a étudié de nombreuses de pistes. C’était difficile car les talents de l'effectif avaient de meilleures propositions financières d’autres écuries, développait Michael Gerlinger, le directeur général. Il fallait avoir les accords du joueur. Matthieu (Louis-Jean) a bien insisté…"

    "Tout n'était pas réuni pour que ça se fasse"

    Le directeur technique était régulièrement en contact avec ses homologues anglais. Et si aucun accord n'a été trouvé cet été, il est possible que cette histoire revienne sur la table en hiver. "Nous avons surtout parlé au début. Cette clause était orale, donc c’était à l’appréciation du joueur et de Manchester City, a confié Matthieu Louis-Jean. Tout n'était pas réuni pour que ça se fasse, mais on a essayé. Ils ont été plutôt coopérants, mais nous n’avons pas trouvé le bon profil. Mais ça pourrait être en janvier, les relations sont bonnes."

    à lire également
    Matt Turner
    Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Matt Turner
    Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner 08:13
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt 07:30
    Christophe Jallet (ex-OL) rejoint le staff de l'équipe de France Espoirs 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger table sur "3 ans" de redressement 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Mercato : l'OL a réduit sa masse salariale de plus de moitié 03/09/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Mercato : l'OL a gardé de la marge pour janvier, et devrait conserver Fofana 03/09/25
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL - Matthieu Louis-Jean : "L’effectif n’est pas complet" 03/09/25
    Malick Fofana buteur lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    Ligue Europa : l'OL aurait bénéficié du tirage le plus facile 03/09/25
    d'heure en heure
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Mercato : revivez la conférence de presse de l'OL en direct 03/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    OL : Martin Satriano se veut rassurant sur son état physique 03/09/25
    Pathé Mboup à Brest
    Mercato : Pathé Mboup (ex-OL) file à Brest 03/09/25
    Martin Satriano à l'OL
    OL : Martin Satriano a effectué son premier entraînement 03/09/25
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Mercato : Umtiti (ex-OL) bientôt fixé sur la suite de sa carrière ? 03/09/25
    Corentin Tolisso (OL)
    OL : Corentin Tolisso n'a pas dit son dernier mot pour les Bleus 03/09/25
    Franck Honorat et Satriano (Brest)
    OL : Martin Satriano portera le numéro 20 03/09/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : apprentissage express pour Khalis Merah contre l'OM 03/09/25
    Emerson lors d'OL - Lille
    Mercato : Emerson Palmieri (ex-OL) signe à l'OM 03/09/25
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    OL : le programme des internationaux lyonnais 03/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut