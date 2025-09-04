Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt

Opération évoquée lorsque John Textor était encore aux manettes, le prêt d'un joueur de Manchester City à l'OL n'a pas eu lieu cet été. Mais l'idée n'est pas abandonnée.

Parmi les passages les plus intéressants de la conférence de presse de mercredi, il y a cette interrogation au sujet d'une possible opération avec Manchester City. Tout cela remonte au transfert de Rayan Cherki en Angleterre au moins de juin. Au cours des négociations, et alors que John Textor était encore présent à l'OL, il était question d'un prêt d'un Mancunien vers le club rhodanien.

Une éventualité qui n'a pas eu lieu pour diverses raisons au cours du mercato estival. Pourtant, les Lyonnais sont plusieurs fois revenus à la charge. "On a beaucoup parlé avec nos collègues à Manchester City. On a étudié de nombreuses de pistes. C’était difficile car les talents de l'effectif avaient de meilleures propositions financières d’autres écuries, développait Michael Gerlinger, le directeur général. Il fallait avoir les accords du joueur. Matthieu (Louis-Jean) a bien insisté…"

"Tout n'était pas réuni pour que ça se fasse"

Le directeur technique était régulièrement en contact avec ses homologues anglais. Et si aucun accord n'a été trouvé cet été, il est possible que cette histoire revienne sur la table en hiver. "Nous avons surtout parlé au début. Cette clause était orale, donc c’était à l’appréciation du joueur et de Manchester City, a confié Matthieu Louis-Jean. Tout n'était pas réuni pour que ça se fasse, mais on a essayé. Ils ont été plutôt coopérants, mais nous n’avons pas trouvé le bon profil. Mais ça pourrait être en janvier, les relations sont bonnes."