Actualités
Matt Turner
Matt Turner (Photo by Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner

  • par Antoine Lio

    • Un transfert à la "Matt Turner" est-il encore possible à l'OL ? La direction lyonnaise se veut rassurante sur ce sujet.

    Il est la deuxième plus grosses recrues de l'Olympique lyonnais cet été. Pourtant, il ne portera jamais le maillot rhodanien dans sa carrière. Matt Turner restera à jamais un dossier à part dans l'histoire du club. Un dernier "cadeau" de John Textor, qui avait négocié avec Evangelos Marinakis, le président de Nottingham Forest, pour ce transfert.

    Arrivé pour huit millions d'euros et reparti dans la foulée pour la franchise des New England Revolution en prêt avec option d'achat, le gardien restera comme tâche comptable sur le mercato. Et cela aurait pu s'accompagner de la venue de Danilo. La direction lyonnaise avait sollicité un avocat pour faire annuler l'opération, mais en vain.

    Gerlinger contrarié par le dossier Turner

    Huit millions d'euros, c'est une perte notable pour le club… Surtout dans son contexte financier. Aujourd'hui, la question est de savoir s'il est possible qu'une affaire du même genre surgisse à nouveau dans la capitale des Gaules ? Le directeur général Michael Gerlinger s'est voulu être rassurant en conférence de presse ce mercredi. "Je connaissais le cas Matt Turner parce que j'étais directeur sportif de Eagle. Cela ne veut pas dire que j'étais très content. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose", a déclaré le directeur général.

    Le dirigeant en a profité pour faire un point sur ces mouvements entre la France, l'Angleterre et le Brésil. "Il y avait des mouvements entre Nottingham Forest et Botafogo pour des ventes des Brésiliens et des acquisitions de l'OL. Cinq joueurs étaient concernés. Danilo est finalement allé à 'Fogo. Pour Turner, on a essayé de négocier. Mais je comprends aussi Nottingham qui avait le droit de le vendre, a-t-il reconnu. On n'a pas trouvé une solution. En revanche, on en a trouvé une pour le prêter en MLS. Je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde."

    à lire également
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Matt Turner
    Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner 08:13
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt 07:30
    Christophe Jallet (ex-OL) rejoint le staff de l'équipe de France Espoirs 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger table sur "3 ans" de redressement 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Mercato : l'OL a réduit sa masse salariale de plus de moitié 03/09/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Mercato : l'OL a gardé de la marge pour janvier, et devrait conserver Fofana 03/09/25
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL - Matthieu Louis-Jean : "L’effectif n’est pas complet" 03/09/25
    Malick Fofana buteur lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    Ligue Europa : l'OL aurait bénéficié du tirage le plus facile 03/09/25
    d'heure en heure
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Mercato : revivez la conférence de presse de l'OL en direct 03/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    OL : Martin Satriano se veut rassurant sur son état physique 03/09/25
    Pathé Mboup à Brest
    Mercato : Pathé Mboup (ex-OL) file à Brest 03/09/25
    Martin Satriano à l'OL
    OL : Martin Satriano a effectué son premier entraînement 03/09/25
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Mercato : Umtiti (ex-OL) bientôt fixé sur la suite de sa carrière ? 03/09/25
    Corentin Tolisso (OL)
    OL : Corentin Tolisso n'a pas dit son dernier mot pour les Bleus 03/09/25
    Franck Honorat et Satriano (Brest)
    OL : Martin Satriano portera le numéro 20 03/09/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : apprentissage express pour Khalis Merah contre l'OM 03/09/25
    Emerson lors d'OL - Lille
    Mercato : Emerson Palmieri (ex-OL) signe à l'OM 03/09/25
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    OL : le programme des internationaux lyonnais 03/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut