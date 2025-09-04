Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner

Un transfert à la "Matt Turner" est-il encore possible à l'OL ? La direction lyonnaise se veut rassurante sur ce sujet.

Il est la deuxième plus grosses recrues de l'Olympique lyonnais cet été. Pourtant, il ne portera jamais le maillot rhodanien dans sa carrière. Matt Turner restera à jamais un dossier à part dans l'histoire du club. Un dernier "cadeau" de John Textor, qui avait négocié avec Evangelos Marinakis, le président de Nottingham Forest, pour ce transfert.

Arrivé pour huit millions d'euros et reparti dans la foulée pour la franchise des New England Revolution en prêt avec option d'achat, le gardien restera comme tâche comptable sur le mercato. Et cela aurait pu s'accompagner de la venue de Danilo. La direction lyonnaise avait sollicité un avocat pour faire annuler l'opération, mais en vain.

Gerlinger contrarié par le dossier Turner

Huit millions d'euros, c'est une perte notable pour le club… Surtout dans son contexte financier. Aujourd'hui, la question est de savoir s'il est possible qu'une affaire du même genre surgisse à nouveau dans la capitale des Gaules ? Le directeur général Michael Gerlinger s'est voulu être rassurant en conférence de presse ce mercredi. "Je connaissais le cas Matt Turner parce que j'étais directeur sportif de Eagle. Cela ne veut pas dire que j'étais très content. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose", a déclaré le directeur général.

Le dirigeant en a profité pour faire un point sur ces mouvements entre la France, l'Angleterre et le Brésil. "Il y avait des mouvements entre Nottingham Forest et Botafogo pour des ventes des Brésiliens et des acquisitions de l'OL. Cinq joueurs étaient concernés. Danilo est finalement allé à 'Fogo. Pour Turner, on a essayé de négocier. Mais je comprends aussi Nottingham qui avait le droit de le vendre, a-t-il reconnu. On n'a pas trouvé une solution. En revanche, on en a trouvé une pour le prêter en MLS. Je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde."