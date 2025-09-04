Actualités
Corentin Tolisso (OL) contre Lille
Corentin Tolisso (OL) contre Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL ira à Lille le dimanche 28 septembre (17h15)

  • par Gwendal Chabas

    • Après l'OM, voilà un autre choc en vue pour l'OL. Il se déplacera sur la pelouse de Lille le dimanche 28 septembre (17h15). Se disputera alors la 6e journée de Ligue 1.

    Rennes, le 14 septembre, sera déjà un premier test après la trêve internationale. Mais le gros rendez-vous sera sans aucun doute le voyage à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1. Une rencontre dont la programmation est tombée ce mercredi. Les Lyonnais iront à Pierre-Mauroy le dimanche 28 septembre.

    Le coup d'envoi de ce duel sera donné à 17h15, non pas lors du multiplexe sur la plateforme Ligue 1+ comme il est de coutume normalement à cette heure-là. Non, beIN Sports a choisi de prendre ce créneau pour diffuser la rencontre en marge des deux autres affiches prévues dans le même temps : Angers - Brest et Metz - Le Havre.

    Entre deux duels européens

    Peut-être êtes-vous surpris de ne pas voir cette affiche en clôture du week-end. Mais il faut rappeler qu'après ce déplacement, les Rhodaniens recevront le RB Salzburg le jeudi 2 octobre à 21 heures. Quelques heures de repos supplémentaires, qui plus est à la maison, ne feront pas de mal aux joueurs de Paolo Fonseca. Surtout qu'ils auront été aux Pays-Bas pour défier Utrecht trois plus tôt (25 septembre).

    Matt Turner
    Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner

