Actualités
Malick Fofana, ailier de l'OL
Malick Fofana, ailier de l’OL (crédit : David Hernandez)

Mercato : l'OL a gardé de la marge pour janvier, et devrait conserver Fofana

  • par Antoine Lio
  • 4 Commentaires

    • Après un été agité et un mercato mouvementé, l'OL devrait être plus calme en janvier. Mais il ne s'interdit rien, ayant conservé une petite place dans le budget.

    Huit arrivées (avec Matt Turner), une ribambelle de départs, dont des joueurs "phares"... L'OL a beaucoup bougé cet été. Alors forcément, on s'interroge sur le mercato hivernal. Le club devra-t-il toujours se délester d'autres éléments pour respecter les obligations de la DNCG et de l'UEFA ? A priori non, le plus gros du travail a été fait à en croire Michael Gerlinger.

    Le directeur général explique. "Pour moi, on ne fera pas une vente comme Malik Fofana s'il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent, car il y a toujours des risques. Cela ne concerne pas seulement les ventes, mais aussi les acquisitions. On a laissé un petit peu de budget libre dans l'encadrement de la DNCG pour avoir la possibilité de réagir en janvier, a-t-il précisé. Donc là, on verra ce qui se passe. Il y a toujours des aléas financiers. Des partenaires ou des clubs qui font faillite et qui ne payent pas par exemple."

    Hors de question "de prendre les mêmes risques qu'avant"

    Pour le dirigeant, il était hors de question de jouer avec le feu comme cela a pu être le cas par le passé. "Là, ce qu'on avait dit avec Michele (Kang), c'est qu'on ne va pas prendre les mêmes risques que l'année dernière. Ce ne sera plus jamais comme cela avec nous. Parce que ce qu'on a vécu, c'était trop difficile à gérer avec l'UEFA et la DNCG, a raconté l'ancien membre du Bayern Munich. On veut aller au rendez-vous du gendarme financier avec la certitude de survivre. C'est pour ça que c'est très important de savoir ce qui se passe dans les prochains mois."

    à lire également
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Mercato : l'OL a réduit sa masse salariale de plus de moitié
    4 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 3 Sep 25 à 16 h 01

      De ce qu'on a compris, l'achat de Turner pour 8M, c'est le budget qu'il nous manquait a la fin du mercato pour le 9

      Signaler
      1. RBV
        RBV - mer 3 Sep 25 à 16 h 20

        Merci qui ?!

        Signaler
      2. Avatar
        regard01 - mer 3 Sep 25 à 16 h 21

        Je pense que Textor est un vrai pervers. Au delà des affaires glauques qu’il a réalisées.

        Signaler
    2. Monark
      Monark - mer 3 Sep 25 à 16 h 47

      Avec ce qu’on nous révèle , et la façon dont ça nous plombe , je pense que JT a compris qu’il est purement et simplement interdit de séjour entre Rhône et Saône .😡😡

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Mercato : l'OL a réduit sa masse salariale de plus de moitié 16:35
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Mercato : l'OL a gardé de la marge pour janvier, et devrait conserver Fofana 16:00
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL - Matthieu Louis-Jean : "L’effectif n’est pas complet" 15:35
    Malick Fofana buteur lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    Ligue Europa : l'OL aurait bénéficié du tirage le plus facile 15:10
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Mercato : revivez la conférence de presse de l'OL en direct 14:20
    Martin Satriano avec Lens
    OL : Martin Satriano se veut rassurant sur son état physique 13:30
    Pathé Mboup à Brest
    Mercato : Pathé Mboup (ex-OL) file à Brest 12:40
    Martin Satriano à l'OL
    OL : Martin Satriano a effectué son premier entraînement 11:50
    d'heure en heure
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Mercato : Umtiti (ex-OL) bientôt fixé sur la suite de sa carrière ? 11:00
    Corentin Tolisso (OL)
    OL : Corentin Tolisso n'a pas dit son dernier mot pour les Bleus 10:10
    Franck Honorat et Satriano (Brest)
    OL : Martin Satriano portera le numéro 20 09:25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : apprentissage express pour Khalis Merah contre l'OM 08:40
    Emerson lors d'OL - Lille
    Mercato : Emerson Palmieri (ex-OL) signe à l'OM 08:00
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    OL : le programme des internationaux lyonnais 07:30
    Maxwel Cornet
    Mercato : Maxwel Cornet à nouveau prêté en Italie 02/09/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Ligue 1 - Ligue Europa : le menu de l'OL en septembre 02/09/25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL : un départ plus vu en Ligue 1 depuis 1981 02/09/25
    Fofana, OL - Nantes
    OL : Malick Fofana présent avec la Belgique 02/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut