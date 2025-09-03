Après un été agité et un mercato mouvementé, l'OL devrait être plus calme en janvier. Mais il ne s'interdit rien, ayant conservé une petite place dans le budget.

Huit arrivées (avec Matt Turner), une ribambelle de départs, dont des joueurs "phares"... L'OL a beaucoup bougé cet été. Alors forcément, on s'interroge sur le mercato hivernal. Le club devra-t-il toujours se délester d'autres éléments pour respecter les obligations de la DNCG et de l'UEFA ? A priori non, le plus gros du travail a été fait à en croire Michael Gerlinger.

Le directeur général explique. "Pour moi, on ne fera pas une vente comme Malik Fofana s'il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent, car il y a toujours des risques. Cela ne concerne pas seulement les ventes, mais aussi les acquisitions. On a laissé un petit peu de budget libre dans l'encadrement de la DNCG pour avoir la possibilité de réagir en janvier, a-t-il précisé. Donc là, on verra ce qui se passe. Il y a toujours des aléas financiers. Des partenaires ou des clubs qui font faillite et qui ne payent pas par exemple."

Hors de question "de prendre les mêmes risques qu'avant"

Pour le dirigeant, il était hors de question de jouer avec le feu comme cela a pu être le cas par le passé. "Là, ce qu'on avait dit avec Michele (Kang), c'est qu'on ne va pas prendre les mêmes risques que l'année dernière. Ce ne sera plus jamais comme cela avec nous. Parce que ce qu'on a vécu, c'était trop difficile à gérer avec l'UEFA et la DNCG, a raconté l'ancien membre du Bayern Munich. On veut aller au rendez-vous du gendarme financier avec la certitude de survivre. C'est pour ça que c'est très important de savoir ce qui se passe dans les prochains mois."