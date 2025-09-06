Mercato : en 2025, l'OL a gagné gros grâce aux transferts

Actualités
    • Selon une étude, l'OL a enregistré un bénéfice de plus de 108 millions d'euros en 2025 grâce aux transferts. Seul Lens fait mieux dans le monde.

    14,2 milliards d'euros. C'est la somme dépensée par les clubs du monde entier pour recruter au cours de l'année 2025, d'après l'Observatoire du football CIES. Un record, battu de 14 % par rapport à la précédente marque en 2023. Précisons que les bilans présentés sont ceux des 121 équipes "impliquées dans des transactions entrantes ou sortantes d’un montant total supérieur aux 50 M€". Parmi elles, l'OL figure au deuxième rang mondial des plus gros bénéficiaires sur le marché des transferts (108,3 millions d'euros). Il se classe derrière le RC Lens.

    Conséquence d'une obligation vitale de vendre

    On le sait, l'Olympique lyonnais a bien failli évoluer en Ligue 2. Ou pire, Si Michele Kang et quelques actionnaires n'étaient pas intervenus lors de l'appel devant la DNCG. Dès lors, il a dû vendre, se séparer des émoluments importants et recruter malin. Un impératif qu'il devra suivre pendant quelque temps.

    Un florilège de joueurs ont plié bagage cet été entre Rhône et Saône. Parmi les plus importants, Rayan Cherki, Lucas Perri, ou encore Georges Mikautadze, Nemanja Matić et Alexandre Lacazette. Des pertes sportives, mais qui ont soulagé financièrement les caisses rhodaniennes en permettant à la direction de remplir ses devoirs auprès du gendarme financier.

    Cinq clubs français dans le top 10 mondial

    Avec ses plus de 108 millions d'euros de balance des transferts, l'OL illustre bien la santé financière des écuries françaises, tout comme Lens. Elles sont pénalisées par l'absence de droits TV et doivent composer avec un avenir incertain. Les Arlésiens sont les premiers mondiaux en la matière en atteignant les 113,2 millions d'euros de gains. Outre les Lensois et les Lyonnais, dans l'Hexagone on retrouve l'AS Monaco (3e mondial, 94,6 M€), Lille (4e, 90,6 M€) et le Stade de Reims (10e, 64,7 M€).

    En revanche, Strasbourg enregistre un bilan négatif de 28,6 millions d'euros, le Paris SG est en perte de 28,5 millions d'euros et son homologue du Paris FC dans le rouge de 57 millions d'euros. Le symbole d'une Ligue 1 à deux vitesses, tout le monde n'ayant pas les mêmes ressources financières.

    OL - Mercato : que pensez-vous du retour de Rachid Ghezzal ?
    2 commentaires
    1. Avatar
      FAB LE BOULAC - sam 6 Sep 25 à 12 h 09

      Je pose ça là pour ceux qui pense que Fonseca est une pipe. Voir les commentaires de personnes non supporter Lyonnais
      https://www.instagram.com/p/DONdrjFjAtL/?igsh=MWF6YXFoaXZsbHcwaQ==

      Signaler
      1. Mimoun
        Mimoun - sam 6 Sep 25 à 12 h 39

        T'aurais pas le même sondage pour avril 2025 ?

        Signaler

