Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve a besoin de se rassurer

  • par Antoine Lio

    • Ce samedi (18 heures), la réserve de l'OL accueillera l'équipe du Riviera FC pour tenter de lancer définitivement sa saison.

    Difficile. C'est le mot pour caractériser les premières semaines de compétition de la réserve de l'OL. Si le choc face à Bourgoin était sur le papier plus délicat à négocier (1-1), les hommes de Gueïda Fofana ont, en revanche, pris l'eau à Seyssinet (défaite 4-1). Pour l'heure, le staff n'a pas trouvé la formule idoine pour glaner une première victoire. Même si beaucoup de mouvements ont eu lieu, ce n'était sûrement pas le début de saison espéré pour l'effectif lyonnais. Loin de là.

    Et dans une poule méditerranéenne dense, l'avenir du groupe Pro 2 demeure imprévisible. Bien sûr, ce n'est encore que le début de l'exercice 2025-2026. Mais ce samedi, les Rhodaniens doivent réagir s'ils souhaitent parvenir à exister au sein du National 3. Une deuxième défaite pourrait commencer à devenir inquiétante.

    L'OL a le privilège d'être à domicile

    Du côté des Alpes-Maritimes, leur futur adversaire, le Riviera FC, a également bien du mal à lancer sa saison. Il a obtenu un match nul contre l'ASPTT Dijon (0-0) et perdu face à l'ET.S. Fosseenne (2-0). Avant-dernier à égalité avec l'OL (un point), c'est un duel déjà important entre deux équipes qui cherchent à se rassurer. Recevoir constituera peut-être un avantage pour les Gones. Du moins, c'est ce qu'ils espèrent. Réponse ce samedi dès 18 heures à Décines.

    Corentin Tolisso face à Pierre Lees-Melou lors de Brest - OL
    Mercato : Pierre Lees-Melou revient sur ses contacts avec l'OL

