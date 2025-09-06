Mercato : Pierre Lees-Melou revient sur ses contacts avec l'OL

Pierre Lees-Melou a qualifié "d'intéressant" le projet lyonnais, qu'il aurait pu rejoindre. Aujourd'hui, le milieu joue au Paris FC.

Début août, l'OL engageait Tyler Morton. En à peine un mois, l'Anglais est devenu le métronome de l'entrejeu rhodanien. Mais avant de conclure l'opération avec Liverpool pour le footballeur de 22 ans, il n'était pas si loin de recruter Pierre Lees-Melou. L'ancien Brestois était d'ailleurs d'accord pour rallier le Rhône.

"C'était indépendant de ma volonté"

Mais les deux clubs ne trouverons jamais de compromis pour ce transfert. Plus tard, le joueur s'engagera finalement avec le Paris FC. "La possibilité Lyon existait et les infos sont sorties donc on peut en parler. Les négociations ont duré beaucoup plus longtemps, mais c’était indépendant de ma volonté, a-t-il confié à RMC Sport. C’est sûr que c'était un projet intéressant à court terme car il y a l’Europe. Mais à moyen terme, le PFC est un très beau projet parce que certes, on parle de maintien cette saison, mais après, il y aura des ambitions. À 32 ans, je suis encore jeune, donc je compte faire partie de l'aventure."

Arrivé le 28 août chez les Parisiens, il a joué quelques jours plus tard contre le FC Metz (3-2). Quant à l'Olympique, il le retrouvera assez vite. Les deux formations se croiseront au cours de la 10e journée de Ligue 1. Rendez-vous le mercredi 29 octobre à 21h05 pour cette confrontation.