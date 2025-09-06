Actualités
Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
Moussa Niakhaté lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : Paris FC, Brest et PSG... le calendrier de l'OL se dévoile

  • par Gwendal Chabas

    • Tous les prochains matchs de l'OL sont programmés. Jusqu'au 9 novembre, date de la réception du PSG, il sait ce qui l'attend en Ligue 1.

    C'était une promesse de la LFP, qu'elle a tenue. En août, l'instance avait informé qu'elle allait dévoiler la programmation des journées de Ligue 1 de 4 à 12 lors de la première semaine de septembre. Ce qu'elle a fait, avec notamment beaucoup d'annonces vendredi. Nous connaissions les dates des affiches contre Nice et Strasbourg, et la suite sera également assez corsée.

    Car après la trêve internationale d'octobre, l'OL jouera 7 rencontres en 23 jours, ce qui le mènera jusqu'au choc face au PSG. Aucune surprise pour cette confrontation de la 12e journée, elle aura lieu le dimanche 9 novembre à 20h45 et sera retransmise sur Ligue 1+. Le jeudi, les hommes de Paolo Fonseca auront été défier le Real Betis en Ligue Europa.

    Les matchs vont s'enchaîner

    Un véritable marathon donc, puisque auparavant, ils auront été affronter le Paris FC. Un déplacement chez le promu prévu le mercredi 29 octobre à 21h05 sur Ligue 1+ au cours d'un multiplexe. Le week-end suivant, il faudra aller à Brest. Une affiche qui viendra conclure le dimanche 2 novembre, car ce sera la rencontre "phare" de la 11e journée.

    Un enchaînement qui dira beaucoup des possibilités des Lyonnais cette saison. Avec un effectif pas totalement achevé, ils devront réussir autant qu'ils le peuvent à jouer tous les trois jours. Les coéquipiers de Corentin Tolisso non retenus en sélection pourront ensuite souffler, ce sera la trêve internationale de novembre.

    Rachid Ghezzal
    Mercato : entre Rachid Ghezzal et l'OL, une inattendue deuxième chance

    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
