OL - OM (1-0) : l'avertissement d'Abner était justifié

Dimanche, François Letexier a pris la bonne décision en donnant un carton jaune à Abner pour simulation. C'est en tout cas l'avis de la Direction de l'arbitrage.

Il est toujours difficile de jauger une situation à vitesse réelle et au ralenti. Ce dimanche, c'était le débat dans l'oreillette de François Letexier avec ses assistants VAR en marge du choc des Olympiques (1-0). Avec une première action à revoir pour une possible faute marseillaise sur Abner.

Vingt minutes après le coup d'envoi, Tanner Tessmann centre dans la surface de réparation. Le latéral gauche, très offensif, récupère le ballon avant de provoquer le gardien et de tomber dans la surface de récupération. L'arbitre de la partie désigne alors le point de pénalty. Il reviendra sur sa décision après un rapide revisionnage des images.

La Var est entrée en jeu

Après un passage par la VAR, monsieur Letexier a décidé d'annuler la sentence et d'avertir le défenseur pour simulation. La Direction technique de l'arbitrage a confirmé qu'il s'agissait du bon choix dans son désormais traditionnel rapport après chaque journée de championnat.

Au ralenti, les images étaient assez claires. Abner se laisse en effet "délibérément tomber au sol". Un geste sanctionnable d'un carton jaune, car relevant d'un comportement antisportif. Cela fait référence à la loi 12 du Code du jeu du football.

L'explication complète de l'instance :

"La vérification de la phase offensive de l’équipe lyonnaise avant le pénalty était nécessaire et a occasionné un délai normal d’analyse pour l'arbitre vidéo. Si aucune image ne permet de conclure avec certitude à une sortie prématurée du ballon, les images montrent clairement que l’attaquant lyonnais nᵒ 16 se laisse délibérément tomber au sol après avoir poussé le ballon, en cherchant à initier avec son pied gauche un contact avec le gardien de but. Au regard de la loi 12, il s'agit donc d'une simulation puisque l'attaquant a fait semblant d'être victime d'une faute. L'intervention de l'arbitre vidéo a justement permis de corriger la décision initiale et le fautif a logiquement été sanctionné d’un avertissement pour comportement antisportif."