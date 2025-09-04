Actualités
Abner fêtant son premier but avec l'OL
Abner fêtant son premier but avec l’OL (AFP)

OL - OM (1-0) : l'avertissement d'Abner était justifié

  • par Antoine Lio

    • Dimanche, François Letexier a pris la bonne décision en donnant un carton jaune à Abner pour simulation. C'est en tout cas l'avis de la Direction de l'arbitrage.

    Il est toujours difficile de jauger une situation à vitesse réelle et au ralenti. Ce dimanche, c'était le débat dans l'oreillette de François Letexier avec ses assistants VAR en marge du choc des Olympiques (1-0). Avec une première action à revoir pour une possible faute marseillaise sur Abner.

    Vingt minutes après le coup d'envoi, Tanner Tessmann centre dans la surface de réparation. Le latéral gauche, très offensif, récupère le ballon avant de provoquer le gardien et de tomber dans la surface de récupération. L'arbitre de la partie désigne alors le point de pénalty. Il reviendra sur sa décision après un rapide revisionnage des images.

    La Var est entrée en jeu

    Après un passage par la VAR, monsieur Letexier a décidé d'annuler la sentence et d'avertir le défenseur pour simulation. La Direction technique de l'arbitrage a confirmé qu'il s'agissait du bon choix dans son désormais traditionnel rapport après chaque journée de championnat.

    Au ralenti, les images étaient assez claires. Abner se laisse en effet "délibérément tomber au sol". Un geste sanctionnable d'un carton jaune, car relevant d'un comportement antisportif. Cela fait référence à la loi 12 du Code du jeu du football.

    L'explication complète de l'instance :

    "La vérification de la phase offensive de l’équipe lyonnaise avant le pénalty était nécessaire et a occasionné un délai normal d’analyse pour l'arbitre vidéo. Si aucune image ne permet de conclure avec certitude à une sortie prématurée du ballon, les images montrent clairement que l’attaquant lyonnais nᵒ 16 se laisse délibérément tomber au sol après avoir poussé le ballon, en cherchant à initier avec son pied gauche un contact avec le gardien de but. Au regard de la loi 12, il s'agit donc d'une simulation puisque l'attaquant a fait semblant d'être victime d'une faute. L'intervention de l'arbitre vidéo a justement permis de corriger la décision initiale et le fautif a logiquement été sanctionné d’un avertissement pour comportement antisportif."

    à lire également
    Ballon de l'OL
    OL : l'entraîneur des gardiens est suspendu pour un match

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    OL - OM (1-0) : l'avertissement d'Abner était justifié 11:15
    Ballon de l'OL
    OL : l'entraîneur des gardiens est suspendu pour un match 10:15
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    Ligue 1 : l'OL ira à Lille le dimanche 28 septembre (17h15) 09:15
    Matt Turner
    Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner 08:13
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt 07:30
    Christophe Jallet (ex-OL) rejoint le staff de l'équipe de France Espoirs 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger table sur "3 ans" de redressement 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Mercato : l'OL a réduit sa masse salariale de plus de moitié 03/09/25
    d'heure en heure
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Mercato : l'OL a gardé de la marge pour janvier, et devrait conserver Fofana 03/09/25
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL - Matthieu Louis-Jean : "L’effectif n’est pas complet" 03/09/25
    Malick Fofana buteur lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    Ligue Europa : l'OL aurait bénéficié du tirage le plus facile 03/09/25
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Mercato : revivez la conférence de presse de l'OL en direct 03/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    OL : Martin Satriano se veut rassurant sur son état physique 03/09/25
    Pathé Mboup à Brest
    Mercato : Pathé Mboup (ex-OL) file à Brest 03/09/25
    Martin Satriano à l'OL
    OL : Martin Satriano a effectué son premier entraînement 03/09/25
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Mercato : Umtiti (ex-OL) bientôt fixé sur la suite de sa carrière ? 03/09/25
    Corentin Tolisso (OL)
    OL : Corentin Tolisso n'a pas dit son dernier mot pour les Bleus 03/09/25
    Franck Honorat et Satriano (Brest)
    OL : Martin Satriano portera le numéro 20 03/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut