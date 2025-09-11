OL Académie : le programme du week-end

Ce samedi, les jeunes Lyonnais tenteront de poursuivre sur leur bonne dynamique après un bilan parfait la semaine dernière.

Après un début de saison où il fallait trouver son rythme, l'Académie lyonnaise semble monter en puissance depuis la reprise du championnat. Les U17 et U19 ont bouclé un week-end abouti la semaine dernière, avec deux succès au compteur.

Les U17 sont sur le podium

Un match de football se joue sur 90 minutes. Cette maxime a été le scénario des jeunes de Samy Saci à Strasbourg la semaine dernière. Bien que menés deux fois au score, les coéquipiers d'Edwin Titalom, auteur d'un doublé, sont parvenus à renverser la vapeur afin de dominer les Alsaciens (victoire 4-2). Un succès avec panache, leur permettant de se partager, pour le moment, le podium avec Dijon et Troyes (7 pts).

Ce samedi (15h), il sera question de suprématie territoriale face au FC Lyon. Et comme le veut la coutume du football, un derby ne se joue pas, il se gagne. Ce précepte, les jeunes pousses de l'OL tenteront de l'appliquer contre une équipe en forme. Derrière le rétroviseur lyonnais à une unité, les homologues du Rhône auront à cœur de rattraper l'estrade tant convoitée, même à l'extérieur.

Les U19 sont bien relancés

Quand ce n'est pas ceux de Samy Saci, ce sont les hommes de Florent Balmont. Eux aussi sont sur le podium à l'issue de la troisième journée du championnat face à Sochaux (3-2). Cela n'a pas été simple même en menant de deux buts. L'avance confortable acquise rapidement les a peut-être poussés à relâcher l'accélérateur. Heureusement, même égalisé par le FCSM, Doganay voyait double et offrait la victoire dans les derniers instants.

En confiance après deux victoires, les U19 de l'OL pourraient en enchaîner une troisième contre Schiltigheim, dimanche à la maison (15h). L'équipe située dans la banlieue de Strasbourg mange son pain noir depuis le début de saison. Un petit point accumulé après son nul la semaine dernière contre son homologue strasbourgeois. Bien que sur le papier, la balance tende à pencher pour les Rhodaniens, la réponse devra se faire sur le terrain.