Ancien président exécutif intérimaire de l'OL en 2023, Santiago Cucci est en passe de racheter l'Aviron Bayonnais FC.

Santiago Cucci rallie ses terres du sud-ouest. L'ancien haut dirigeant du groupe Levi's devrait devenir le président de l'Aviron Bayonnais FC "sous réserve du changement de contrôle par la DNCG", comme nous l'indique le communiqué du club. L'ancien dirigeant lyonnais va racheter les parts de Karim Fradin, qui deviendra le directeur du football du club de Bayonne.

Santiago Cucci, lui, s'occupera de l'aspect financier du club, fraîchement promu en Nationale 2. Rappelons que l'homme de 53 ans avait déjà postulé en 2024 pour les Girondins de Bordeaux, mais en vain.

"Avec notre passion et notre unité, nous irons très loin"

Dans le communiqué du club bayonnais, Santiago Cucci se dit ambitieux. "Aujourd'hui nous allons ensemble écrire une nouvelle page. Avec une ambition claire : continuer à incarner nos valeurs, le courage, la fierté, la convivialité et renforcer notre identité en donnant la priorité aux joueurs issus du bassin de l'Adour et en particulier à notre jeunesse, déclarait-t-il. Car ce sont eux, nos jeunes talents, qui sont l'avenir de l'Aviron Bayonnais.

De mon côté, j'apporterai mon expérience et mon énergie pour pérenniser financièrement le club, lui donner toute la visibilité qu'il mérite et construire un projet durable qui associe performances sportives, formation et rayonnement régional, poursuivait-il. Nous allons avancer ensemble unis avec le soutien de nos partenaires, de nos bénévoles, de nos éducateurs et de nos supporters. Le chemin sera exigeant mais avec notre passion et notre unité, nous irons très loin." Il ne reste plus qu'à espérer que la réussite sera différente de celle qu'il a connue brièvement à l'OL sous la coupe de John Textor.