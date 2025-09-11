Ce dimanche (20 h 45), l'OL se déplace sur la pelouse du Stade Rennais. Rétrospectivement, Rennes reste maître chez lui.

Qui fera pencher la balance dimanche soir ? Même sur le papier, les statistiques nous laissent perplexes. Sauf si l'on se penche sur ces dix dernières années. Quand Rennes sort vainqueur du duel cinq fois, l'OL parvient à le remporter à quatre reprises, dont un match nul. Et en Bretagne, la rencontre s'annonce piégeuse.

Car rétrospectivement, Rennes reste maître dans son antre depuis cinq ans. En battant l'OL à trois reprises au Roazhon Park, le virage de la piste s'annonce périlleux. Les Lyonnais sauront-ils se défaire du piège breton afin d'emmagasiner un quatrième succès à la suite ? Réponse dès dimanche au coup de sifflet de Rudy Buquet à 20h45.

Historiquement, l'OL est au-dessus

Rien que la saison dernière, les hommes de Pierre Sage avaient fauté dès la première journée du championnat. Eux qui repartaient bredouilles de Bretagne après une défaite, 3 buts à 0. Même si les hommes d'Habib Beye ont quelques pépins physiques, l'issue d'un match de football ne peut être présagée à l'avance. Loin de là… En tout cas, depuis leurs débuts, Lyonnais et Rennais se sont affrontés à 115 reprises, toutes compétitions confondues. 46 victoires pour l'OL, 41 pour Rennes et 28 matchs nuls. En revanche, la Bretagne ne sourit pas vraiment aux Rhodaniens qui comptent 28 défaites pour 19 victoires et 11 matchs nuls là-bas.

Mais si l'on observe la dynamique actuelle que traversent les deux équipes, l'avantage tend plus vers le Rhône. Quand l'OL est premier du classement à égalité avec le Paris SG (9 pts), Rennes n'est que neuvième avec quatre unités. Bien sûr, le championnat vient de commencer et la première trêve internationale a peut-être fatigué les effectifs. Mais le Stade Rennais réalise pour le moment un début en demi-teinte. Rendez-vous dimanche au Roazhon Park pour en avoir le cœur net.