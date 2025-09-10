N’ayant pas poursuivi l’aventure PLIC pour une troisième année, la réserve de l’OL disputera le Challenge Espoirs lancé par la FFF l’an passé. La première rencontre se jouera vendredi contre l’OM à huis clos au GOLTC.

Avec un nul et une victoire pour lancer la saison, la réserve de l’OL a plutôt fait une bonne entame en National 3. Elle a certes connu quelques sueurs froides, notamment le week-end dernier, mais en restant invaincus, les joueurs de Gueïda Fofana prennent cet exercice par le bon bout. En ce week-end du 14 septembre, le championnat fait relâche, mais pas les Lyonnais. Pas de Premier League International Cup au programme puisque le club a cherché à limiter les frais, mais le début du Challenge Espoirs. La compétition a été lancée par la FFF la saison passée et permet aux réserves françaises de s’affronter dans un mini-championnat. La première journée se tiendra ce vendredi pour l’OL.

Un troisième OL - OM en trois semaines

Comme il n’y avait pas eu assez de duels contre l’OM à Décines ces deux dernières semaines en Ligue 1 et en Première Ligue, ce sont cette fois les deux réserves qui vont s’affronter à 14h ce vendredi 12 septembre. Les coéquipiers de Daryll Benlahlou espèrent le même dénouement que leurs ainé(e)s. Pour les supporters lyonnais, il faudra malgré tout attendre le résultat sur les différents sites d’informations dont Olympique-et-Lyonnais, car le public ne pourra assister à la rencontre. En effet, dans son règlement, la Fédération impose que les matchs se jouent à huis clos.