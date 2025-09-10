Actualités
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve fait son entrée en Challenge Espoirs vendredi

  • par David Hernandez

    • N’ayant pas poursuivi l’aventure PLIC pour une troisième année, la réserve de l’OL disputera le Challenge Espoirs lancé par la FFF l’an passé. La première rencontre se jouera vendredi contre l’OM à huis clos au GOLTC.

    Avec un nul et une victoire pour lancer la saison, la réserve de l’OL a plutôt fait une bonne entame en National 3. Elle a certes connu quelques sueurs froides, notamment le week-end dernier, mais en restant invaincus, les joueurs de Gueïda Fofana prennent cet exercice par le bon bout. En ce week-end du 14 septembre, le championnat fait relâche, mais pas les Lyonnais. Pas de Premier League International Cup au programme puisque le club a cherché à limiter les frais, mais le début du Challenge Espoirs. La compétition a été lancée par la FFF la saison passée et permet aux réserves françaises de s’affronter dans un mini-championnat. La première journée se tiendra ce vendredi pour l’OL.

    Un troisième OL - OM en trois semaines

    Comme il n’y avait pas eu assez de duels contre l’OM à Décines ces deux dernières semaines en Ligue 1 et en Première Ligue, ce sont cette fois les deux réserves qui vont s’affronter à 14h ce vendredi 12 septembre. Les coéquipiers de Daryll Benlahlou espèrent le même dénouement que leurs ainé(e)s. Pour les supporters lyonnais, il faudra malgré tout attendre le résultat sur les différents sites d’informations dont Olympique-et-Lyonnais, car le public ne pourra assister à la rencontre. En effet, dans son règlement, la Fédération impose que les matchs se jouent à huis clos.

    à lire également
    Habib Beye, coach de Rennes
    Avant de recevoir l’OL, Rennes va encore bouger sur le mercato

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve fait son entrée en Challenge Espoirs vendredi 18:10
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Mercato : Bacha prolonge d’une saison avec l’OL Lyonnes 17:05
    Habib Beye, coach de Rennes
    Avant de recevoir l’OL, Rennes va encore bouger sur le mercato 16:10
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Avant Rennes - OL, la blessure de Niakhaté rappelle les manques défensifs 15:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes connaitra ses adversaires le 19 septembre 14:20
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : un effectif moins valorisé mais plus valeureux ? 13:32
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    Face à Rennes, l’OL va se lancer dans un rythme d’enfer 12:40
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : De Bruyne fan du profil de Fofana 11:50
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Mercato : avec son été, l’OL garde une belle place dans les balances de la décennie 11:03
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - International : Barisic tenu en échec avec les Espoirs croates 10:15
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Rennes - OL : dernière interdiction de vestiaires en Ligue 1 pour Fonseca 09:30
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    À Rennes, enfin l’heure du choix à l’OL entre Descamps et Greif ? 08:47
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Avant de retrouver l’OL, Tagliafico s’incline avec l’Argentine 08:00
    OL : Malick Fofana a fait son retour à l'entraînement 07:30
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    OL : un vestiaire cosmopolite 09/09/25
    Tagliafico, champion du monde 2022 avec l'Argentine
    OL : Nicolas Tagliafico, dernier international lyonnais sur le pont 09/09/25
    Alexandra Collin au sifflet du derby ASSE - OL Lyonnes 09/09/25
    Estéban Lepaul à Rennes
    Rennes : Estéban Lepaul va retrouver l'OL 09/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut