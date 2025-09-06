Actualités
Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
Jérémy Jacquet, joueur de Rennes (@SRFC)

Ligue 1 : quelques pépins physiques à Rennes avant d'affronter l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Rennes a quelques pertes durant la trêve internationale. Trois joueurs appelés avec les Espoirs français ont dû déclarer forfait. À une semaine du match face à l'OL.

    Il reste encore du temps, donc ces garçons ne seront pas forcément forfaits face à l'Olympique lyonnais dimanche prochain (14 septembre) pour la 4e journée de Ligue 1 (20h45). Cependant, lors de cette trêve internationale, on remarque un peu de casse du côté breton. Notamment en équipe de France Espoirs, où les blessés se succèdent. Surtout chez les Rennais.

    Ainsi, depuis le début de la semaine, Gérald Baticle, le sélectionneur des Bleuets, a enregistré les départs de Jérémy Jacquet (mollet) et Djaoui Cissé (pied) et Kader Meïté (cuisse). Pour les Français, c'est une perte, mais ils n'ont finalement qu'une rencontre à disputer, contre la Serbie, lundi.

    Jacquet, l'atout défensif

    Pour Habib Beye, ce n'est en revanche pas la même histoire, puisque que Jacquet est l'homme fort de la défense, malgré son jeune âge (20 ans). Meïté était titulaire lors des deux premières journées, avant de laisser sa place à Estéban Lepaul, mais il reste un élément important de la rotation. Pour Cissé, qui évolue au milieu de terrain, le temps de jeu est plus limité (deux entrées en jeu).

    Rappelons que face à l'OL, Rennes sera privé de Mahdi Camara. La recrue en provenance de Brest sera suspendue. À voir si d'autres éléments, notamment ceux cités ici, manqueront à l'appel pour cette affiche.

    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : Paris FC, Brest et PSG... le calendrier de l'OL se dévoile

