Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : entraînement au Parc OL avant l'OM

  • par Gwendal Chabas

    • Ce samedi, les Lyonnaises se sont entraînées au Parc OL. Une petite prise de repères avant d'y affronter l'OM dimanche pour lancer la saison.

    Pour une majorité des joueuses, ce stade n'a pas de secret. Mais avec huit nouvelles recrues cet été, il faut bien prendre quelques repères. Ce samedi après-midi, les joueuses de Jonatan Giráldez ont pris leurs marques au Parc OL. La séance du jour avait en effet lieu dans le grand stade décinois.

    On a ainsi pu voir s'entraîner Selma Bacha, Wendie Renard, Ada Hegerberg, Selma Bacha, Ingrid Engen, Lindsey Heaps ou encore Inès Benyahia. Un groupe très fourni qui compte bien commencer fort son exercice pour défendre son titre. C'est l'OM qui se présentera le premier face aux Rhodaniennes.

    L'OL aborde la saison avec de fortes ambitions

    Après une préparation bien maîtrisée, dont les cinq victoires en autant de sorties, l'effectif lyonnais arrive en confiance pour cette confrontation. Comme à chaque fois en cette période de l'année, les ambitions affichées sont élevées, à savoir gagner la D1 et tous les trophées nationaux. En Ligue des champions aussi, cette équipe renouvelée entend concurrencer les autres grosses écuries du continent.

    Rappelons que cette saison, elles disputeront l'ensemble de leur affiche dans cette enceinte. Et l'aventure commencera dès dimanche, avec la première journée de Première Ligue. Un début de compétition contre Marseille, un promu qui a vécu des dernières semaines mouvementées. La partie sera diffusée en clair. Rendez-vous à 17h30 pour entamer l'histoire 2025-2026.

