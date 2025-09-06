Actualités
Ashley Lawrence a signé avec l'OL Lyonnes
Ashley Lawrence a signé avec l’OL Lyonnes (@OLLyonnes)

OL Lyonnes : Ashley Lawrence affiche ses ambitions

  • par Gwendal Chabas

    • Nouvelle recrue de l'OL Lyonnes, Ashley Lawrence se met au diapason du club. Ramener des trophées sera la principale préoccupation des Rhodaniennes cette saison.

    Comme très souvent, l'OL Lyonnes sera le grandissime favori sur la ligne de départ de la Première Ligue. Malgré de nombreux changements, aussi bien sur le terrain que sur le banc, son effectif semble au-dessus de la mêlée. Tout cela sera néanmoins à justifier sur le terrain, et ce, dès ce dimanche contre l'OM (17h30).

    Une première très attendue, car une page s'est tournée cet été avec les départs de cadres et historiques comme Eugénie Le Sommer, Amel Majri ou encore Dzsenifer Marozsán. À côté de ça, les dirigeants ont recruté de manière assez sérieuse avec huit nouvelles têtes. On retrouve, entre autres, Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto, Ingrid Engen, Lily Yohannes et Ashley Lawrence.

    "Le premier objectif est d'être championnes de France"

    La défenseure n'a pas caché que les Lyonnaises visaient ni plus ni moins que le titre. "Bien sûr, c'est toujours comme ça ici. Lyon est un club très ambitieux, a-t-elle rappelé à la FFF. Le premier objectif est d'être championnes de France, mais en réalité, nous voulons remporter tous les trophées possibles. Effectivement, j'ai déjà remporté la D1. Pas beaucoup de fois, mais… (rires) Une fois, c'est déjà bien, ça aide à garder les pieds sur terre et à rester affamée."

    Un appétit qui pourrait être rassasié aussi par une nouvelle épreuve nationale, la Coupe LFFP. Une sorte de Coupe de la Ligue dans laquelle les Lyonnes entreront en quarts de finale. "Il y a une nouvelle compétition. C'est très bien, c’est une opportunité supplémentaire de gagner un trophée, a apprécié la Canadienne. Pourquoi ne pas être la première équipe à remporter ce titre ?" Sans omettre la Ligue des champions, LE gros objectif des Fenottes, comme tous les ans.

