OL académie : les U17 font un joli coup à Strasbourg

Menés deux fois au score, les U17 de l'OL ont finalement dominé Strasbourg à l'extérieur (2-4). Edwin Titalom a inscrit le doublé de la gagne.

Nous avions laissé les U17 contrariés par l'ASPTT Dijon après une dernière demi-heure disputée à 10 (1-1). Ce week-end, les Lyonnais avaient un voyage peu évident à négocier du côté de Strasbourg. Toujours une équipe dangereuse chez les jeunes. Encore plus lorsqu'elle ouvre la marque à la demi-heure de jeu.

Mais les joueurs de Samy Saci ont du caractère, et ils ont démontré cette force en égalisant une première fois à la 45e minute par Jason Nkelenda. Dans la foulée, les Alsaciens reprenaient l'avantage juste avant la pause.

L'OL sera dans le wagon de tête

Les Rhodaniens ne se laissaient pas démonter. Un peu avant l'heure de jeu, Issiaga Soumah, titulaire après avoir fait son retour la semaine passé, a remis les deux équipes à égalité. Puis, sur les vingt-cinq dernières minutes, Edwin Titalom y est allé de son doublé pour offrir la victoire à l'OL (67e et 84e).

Avec sept points en trois rencontres, les Gones seront en tête du championnat, potentiellement au coude à coude avec Troyes et les deux écuries dijonnaises, le DFCO et l'ASPTT (quatre unités). Tout ce petit monde jouera dimanche. La semaine prochaine, les coéquipiers du gardien Zaki Atamna (en photo) disputeront un derby. Ils recevront le FC Lyon le samedi à 15 heures.