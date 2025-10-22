OL - FC Bâle : 35 000 spectateurs attendus jeudi soir

Comme face au RB Salzbourg, le Parc OL ne fera pas le plein jeudi soir contre le FC Bâle. La rencontre qui commencera à 18h45 devrait attirer 35 000 spectateurs à Décines.

Avec la Ligue Europa, l’OL pouvait espérer avoir des revenus complémentaires au niveau de la billetterie. Le nouveau format de la compétition européenne prévoit ainsi quatre matchs à la maison, comme trois dans l’ancienne formule. Malheureusement, il va très certainement falloir patienter jusqu’aux phases finales pour espérer voir un Parc OL rempli pour la Ligue Europa. Dans la continuité de la venue du RB Salzbourg, il y a vingt jours, le stade de Décines n’attirera qu’une moyenne affluence pour OL - FC Bâle.

Un horaire qui n'aide pas

Avec un coup d’envoi fixé à 18h45, cela n’aide forcément pas à attirer du monde en plein milieu de semaine. D’après les informations collectées par Olympique-et-Lyonnais, le club attend environ 35 000 spectateurs ce jeudi soir au coup d’envoi donné par Manfredas Lukjančukas, l’arbitre lituanien de cette troisième rencontre de la phase de ligue. Ce ne sont pas les venues de Go Head Eagles (11 décembre) et du PAOK (29 janvier) qui devraient faire remonter cette affluence européenne à la hausse.