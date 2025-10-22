OL - FC Bâle : 35 000 spectateurs attendus jeudi soir

Comme face au RB Salzbourg, le Parc OL ne fera pas le plein jeudi soir contre le FC Bâle. La rencontre qui commencera à 18h45 devrait attirer 35 000 spectateurs à Décines.
Avec la Ligue Europa, l’OL pouvait espérer avoir des revenus complémentaires au niveau de la billetterie. Le nouveau format de la compétition européenne prévoit ainsi quatre matchs à la maison, comme trois dans l’ancienne formule. Malheureusement, il va très certainement falloir patienter jusqu’aux phases finales pour espérer voir un Parc OL rempli pour la Ligue Europa. Dans la continuité de la venue du RB Salzbourg, il y a vingt jours, le stade de Décines n’attirera qu’une moyenne affluence pour OL - FC Bâle.
Un horaire qui n'aide pas
Avec un coup d’envoi fixé à 18h45, cela n’aide forcément pas à attirer du monde en plein milieu de semaine. D’après les informations collectées par Olympique-et-Lyonnais, le club attend environ 35 000 spectateurs ce jeudi soir au coup d’envoi donné par Manfredas Lukjančukas, l’arbitre lituanien de cette troisième rencontre de la phase de ligue. Ce ne sont pas les venues de Go Head Eagles (11 décembre) et du PAOK (29 janvier) qui devraient faire remonter cette affluence européenne à la hausse.
En même temps pardon hein, mais 15€ la place perdue au fin fond du stade, 55€ minimum pour une place correcte ???
Ajouté à horaire abscons à 18h45 , équipe de ligue 2 européenne en face = stade à moitié vide pour un match de coupe d'europe .
l'ancienne coupe intertoto ne passionne pas les foules , d'autant plus que cette formule de mini championnat pour faire plus de matchs , plus de fric , dénature complètement l'esprit coupe ; tu peux perdre quelques matchs sans que ce soit éliminatoire .
"équipe de ligue 2 européenne"
Mouais ! le FC Bâle a battu Stuttgart 3 ème de Bundesliga, champion sortant , avec Shaqiri qui comptabilise 8 buts et 6 passes dé en 15 matchs TTC ....
Personnellement je me méfie de cette "équipe de ligue 2 européenne" surtout dans la dynamique actuelle de l'OL ...
Absolument et je ne vois pas mieux qu'un nul et un Shaquiri qui va nous faire mal...
Xherdan le Kosovar , 34 balais .
Pourquoi était il mauvais à l'OL ?
Qui était donc le coach ?
En EL on est tous en L2 européenne non?
c'est mon avis oui , et je le partage avec moi même .
Shaqiri a reconnu peu après son départ qu’il « ne s’entendait pas bien avec Peter Bosz, ni tactiquement ni personnellement ». Il estimait que son rôle sur le terrain n’était pas clair : Bosz utilisait un système sans véritable numéro 10, position où le Suisse se sentait le plus à l’aise.
( il y avait de plus la concurrence d'aouar et paqueta )
Bosz de son côté expliquait que son style basé sur le pressing et la rapidité dans les transitions convenait mal au profil de Shaqiri, davantage un meneur de jeu axial préférant garder le ballon et organiser. Le coach néerlandais déclarait d’ailleurs qu’il « aimait le fait que Shaqiri sache jouer entre les lignes », mais admettait que son système ne permettait pas de pleinement l’exploiter.
Ce décalage entre philosophie de jeu et affinités personnelles a conduit à une perte de confiance réciproque. Moins utilisé et frustré par son rôle, Shaqiri a demandé à quitter le club, ce qu’il a obtenu début 2022 pour rejoindre le Chicago Fire en MLS
Un passage éclair de 6 mois qui fut un couac monumental , 1 but , 2 passes décisives , un seul match réussi , contre l'OM ( 1 but et 1 passe décisive pour moussa Dembele ) .