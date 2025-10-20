Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde U17 féminine, l’équipe de France s’est imposée 4-2 contre les Samoa. Les jeunes joueuses de l’OL Lyonnes se sont illustrées.

Ce n’était que les Samoa et il faudra certainement faire mieux à l’avenir, mais l’équipe de France U17 n’a pas manqué ses débuts à la Coupe du monde féminine de la catégorie. Pour son premier match sur le sol marocain, la sélection de Mickaël Ferreira a assuré l’essentiel avec une victoire 4-2 dimanche à Rabat. Avec ce succès, les Bleuettes lancent parfaitement leur tournoi et font la course en tête dans le groupe D avec une égalité de points avec le Canada. Le prochain match aura lieu mercredi, toujours à Rabat, face au Nigéria et pourrait permettre à la France de faire un premier grand pas vers la qualification pour les huitièmes.

Quatre Lyonnaises ont joué

Pour ce premier match de poule, Ferreira avait choisi de lancer trois joueuses de l’OL Lyonnes dans son onze de départ. C’est d’ailleurs une Lyonnaise qui a lancé les hostilités dès la 2e minute. Sur un long centre, Camille Marmillot a trompé la gardienne adverse d’une jolie reprise. Impliquée sur le troisième but français, la Lyonnaise a disputé la première mi-temps avant de laisser sa place à la pause. Dans le but, Lambert a disputé toute la rencontre quand Fathallah a cédé sa place à une autre joueuse de l’OL Académie, Moreau-Tranchant, à la 69e minute.