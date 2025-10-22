Actualités
Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Nice - OL : le penalty accordé aux Lyonnais était valable

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • À la 50e minute, l’OL a eu l’opportunité de revenir à 2-2 à Nice suite à un penalty sifflé pour une main. Mardi, la direction technique de l’arbitrage a confirmé que la décision de Mr Brisard était la bonne.

    Tout aurait pu basculer dans le bon sens à la 50e minute samedi lors de Nice - OL. Finalement, c’est un double coup de massue qui s’est abattu sur les Lyonnais à la 50e et 55e minute. Après avoir loupé l’occasion de revenir à 2-2 suite à un penalty manqué par Ainsley Maitland-Niles, l’OL a vu les Aiglons faire le break presque dans la foulée pour mener 3-1. Un scénario catastrophe pour les joueurs de Paulo Fonseca qui ont pourtant dominé les débats pendant 90 minutes. Que de regrets donc et la question de se demander quel aurait été le résultat final si Maitland-Niles n’avait pas failli pour la première fois de sa carrière dans l’exercice des penalty.

    Le contact avec la cuisse n'est pas un critère

    Personne ne le saura, mais une chose est sûre, la décision de Mr Brisard a bien été la bonne. Si Nice a contesté ce coup de sifflet, estimant notamment que le ballon avait d’abord touché la cuisse de Charles Vanhoutte sur la frappe d’Abner, la direction technique de l’arbitrage a confirmé qu’il y avait bien penalty.

    "Le contact entre le ballon et le bras du défenseur est bien répréhensible au sens des Lois du jeu : même si le coude est assez proche du corps, la position de l'avant-bras avec lequel le défenseur dévie le ballon augmente artificiellement la surface couverte par son corps. Avec un bras dans cette position, le défenseur prend le risque de toucher le ballon et de se voir ainsi sanctionné. La Direction de l’arbitrage rappelle que le contact préalable du ballon avec la cuisse du défenseur n'est pas un critère qui figure dans la loi 12 et qui saurait, à lui-seul, annuler la position sanctionnable du bras. Le penalty était bien la décision attendue".

    Malheureusement, l’OL n’en a pas profité.

    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 22 Oct 25 à 13 h 24

      Ça fait parti du quotidien d'un footballeur de raté un penalty, même chez les plus grands. Je ne jetterais donc pas la pierre à Maitland-Niles.

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - mer 22 Oct 25 à 13 h 37

      "La Direction de l’arbitrage rappelle que le contact préalable du ballon avec la cuisse du défenseur n'est pas un critère qui figure dans la loi 12"

      Justement j'avais recherché cette règle qui était applicable jusqu'à une certaine date, et dont on avait bénéficié, pour et contre nous, mais rien trouvé.
      Résultat : plus applicable ?
      Alors que tous (beaucoup de) les médias prétendent le contraire . C'est d'ailleurs appliqué certains matchs .
      Je suis perdue 🤔

      Signaler
    3. Avatar
      OctoGone - mer 22 Oct 25 à 13 h 44

      En fait ce n'était pas une règle mais une directrice d'interprétation.
      C'était totalement stupide d'ailleurs, le fait que ça touche avant une autre partie du corps n'est pas un critère pour dire que la surface du corps n'est pas agrandie.
      Mais au final que de regrets de ne pas avoir égalisé.
      Je n'en veux pas à AMN, je me dis simplement que cela était révélateur du manque de détermination de l'équipe.
      Car même avec une défense aussi poreuse on aurait dû gagner. Comme contre Toulouse.
      On a grillé deux jokers par rapport au tableau de marche à deux points par match pour viser la qualification en Europe. Et le calendrier va être difficile, on serait bien inspirés de se relancer contre Strasbourg.

      Signaler

