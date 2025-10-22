Fonseca continue de voir un OL "qui joue avec son identité"

Malgré deux défaites de rang en Ligue 1, Paulo Fonseca ne veut pas tirer la sonnette d'alarme. Le coach de l'OL a vu du positif dans ces deux revers, même s'il aimerait un peu plus d'agressivité défensive.
Comment vivez-vous cette période un peu plus difficile pour l'OL ?
Paulo Fonseca : Avec beaucoup de confiance. On a perdu deux matchs, c’est vrai, mais il y a diverses façons de perdre. À Nice, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, on a dominé, frappé 29 fois, on a eu 70 % de possession. On a dominé tout le match, mais c’est juste, on a fait des erreurs aussi qui ont permis à Nice de gagner. On a joué avec ambition, avec notre identité. Il arrive qu'on peut perdre aussi contre des équipes qui nous sont supérieures, mais là ce n’était pas le cas.
Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher ? Les erreurs défensives ou le manque d'efficacité en attaque ?
Les deux. Nous sommes une équipe qui crée beaucoup, celle qui a le plus d’expected goals (Xg), mais on doit s’améliorer. C’est un signe d’ambition. Mais je pense que défensivement, nous n'étions pas assez agressifs. Je pense que généralement, on a bien pressé, on a récupéré beaucoup de ballons haut, mais sur le dernier moment, il a manqué d'agressivité, et d'agressivité individuelle...
"Shaqiri a beaucoup d'influence dans cette équipe de Bâle"
Il faut peut-être redonner confiance aux joueurs quand ça joue bien et que ça perd. Quel est votre travail ?
Faire comprendre aux joueurs ce qu'on a bien fait et ce qu'on doit améliorer. Travailler sur les choses que nous devons améliorer, mais faire comprendre aux joueurs qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. J'ai aimé beaucoup de choses qu'on a faites. Le plus important, c'est de continuer comme ça, d'améliorer les détails, mais de faire comprendre aux joueurs que nous sommes capables de gagner le match.
Que pouvez-vous dire de cette équipe de Bâle ?
C’est une équipe forte, très bonne offensivement en transition, avec de bons leaders, des joueurs très rapides et un autre, Shaqiri, qui a beaucoup d’influence, qui est toujours très décisif, influent. Défensivement on devra faire un très bon match.
Désolé de me tirer la couverture et à pas mal de supporters qui l’ont fait remarqué ici.
Mais sans véritable 9 c’est énormément de points perdus.
On avait alerter sur le fait que de produire du beau jeu sans finition ça finirait par fatiguer l’équipe et mentalement et physiquement.
Je suis attaquant de formation et je sais au combien c’est important.
Rater une occasion nette ou encore pire ne pas se procurer d’occasion c’est des fois des nuits de cauchemar.
La responsabilité est grande mais la joie est promotionnelle quand c’est réalisé.
Avec un attaquant moyen ( celui d’Auxerre ou même celui de Lens ) c’est au minimum 6 points de plus !!!
Ils l’ont fait voué eux même que c’était une faute de ne pas avoir pris un attaquant.
C’est pas que je ne crois pas en Satriano…
C’est qu’à l’instant T du mercato où on vend Mikau on perds Lacazette et Mikau et on le remplace par un gars qui est pas prêt du tout, alors que nous on joue notre survie.
Il fallait prendre un attaquant à 10/15 millions pas le choix!
Il fallait le faire peut importe les exigences, je suis désolé mais si on fait les calculs maintenant c’est des pertes immenses pour le club!
Donc d’ici le mercato on va encore perdre des points car Satriano, même si il revient à son meilleure niveau, je ne pense pas que ce soit le niveau d’un attaquant de ligue 1, qui coûte dans les 10 / 15 et qui marquent en gros une quinzaine de buts par saison.
J’espère qu’on se trompe…
Salut OLReal
Satriano il en met une au-dessus de la barre en début de match. Cette action presque anodine est pour moi assez révélatrice du fait qu'il n'est pas assez tueur. Il ne plonge pas dans la profondeur, n'est jamais à la réception des centres, cadre très peu ses reprises...Sans lui faire de mauvais procès. Moi je le mettrais ailier ou sur le banc mais en 9 il pénalise l'équipe.
Je suis assez d'accord avec son analyse sur le contenu de nos deux défaites. En fait on a fait des matchs costauds, on s'est fait piquer par une belle réussite et du jeu direct.
Mais dans le jeu le ballon circule quand même vachement bien.
Ha si on pouvait avoir Georges devant on aurait sûrement pas ces doutes en fin de match....
Évidemment.
J'ose espérer que ceux qui pensent le contraire ne sont pas nombreux.
On ira pas tres haut sans buteur, c'est comme un bon gardien, c'est essentiel.
Y'a pas 36 solutions, soit on achète vite un mec, mais on va perdre du temp d'ici le mercato.
Mais entre-temps faut tenter des truc.
Sulc?
Une attaque à 2 Satriano, Fofana?
Fofana dans l'axe avec Karabec et Sulc ou Moreira sur les côtés ?
Ha moi je suis partisan de spécialistes du poste donc Molebe ou AGR direct dans le grand bain 😉
Ah oui on devrait au moins tester, mais on les voit pas nous, je suis sur que Fonseca serait ravi de pouvoir compter sur l'un des deux si il ferait l'affaire.
