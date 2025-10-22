Fonseca continue de voir un OL "qui joue avec son identité"

Malgré deux défaites de rang en Ligue 1, Paulo Fonseca ne veut pas tirer la sonnette d'alarme. Le coach de l'OL a vu du positif dans ces deux revers, même s'il aimerait un peu plus d'agressivité défensive.

Comment vivez-vous cette période un peu plus difficile pour l'OL ?

Paulo Fonseca : Avec beaucoup de confiance. On a perdu deux matchs, c’est vrai, mais il y a diverses façons de perdre. À Nice, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, on a dominé, frappé 29 fois, on a eu 70 % de possession. On a dominé tout le match, mais c’est juste, on a fait des erreurs aussi qui ont permis à Nice de gagner. On a joué avec ambition, avec notre identité. Il arrive qu'on peut perdre aussi contre des équipes qui nous sont supérieures, mais là ce n’était pas le cas.

Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher ? Les erreurs défensives ou le manque d'efficacité en attaque ?

Les deux. Nous sommes une équipe qui crée beaucoup, celle qui a le plus d’expected goals (Xg), mais on doit s’améliorer. C’est un signe d’ambition. Mais je pense que défensivement, nous n'étions pas assez agressifs. Je pense que généralement, on a bien pressé, on a récupéré beaucoup de ballons haut, mais sur le dernier moment, il a manqué d'agressivité, et d'agressivité individuelle...

"Shaqiri a beaucoup d'influence dans cette équipe de Bâle"

Il faut peut-être redonner confiance aux joueurs quand ça joue bien et que ça perd. Quel est votre travail ?

Faire comprendre aux joueurs ce qu'on a bien fait et ce qu'on doit améliorer. Travailler sur les choses que nous devons améliorer, mais faire comprendre aux joueurs qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. J'ai aimé beaucoup de choses qu'on a faites. Le plus important, c'est de continuer comme ça, d'améliorer les détails, mais de faire comprendre aux joueurs que nous sommes capables de gagner le match.

Que pouvez-vous dire de cette équipe de Bâle ?

C’est une équipe forte, très bonne offensivement en transition, avec de bons leaders, des joueurs très rapides et un autre, Shaqiri, qui a beaucoup d’influence, qui est toujours très décisif, influent. Défensivement on devra faire un très bon match.