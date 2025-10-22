Actualités
Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
Rachid Ghezzal lors d’Utrecht – OL (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)

OL : comme Hateboer, Ghezzal ne pourra plus jouer en Ligue Europa

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ayant pris part aux deux premiers matchs de Ligue Europa grâce aux nouveautés du règlement de l’UEFA, Rachid Ghezzal ne pourra plus jouer en Europe jusqu’à la fin de la première phase. Une clarification du nouveau point de règlement a été apportée par l’instance et empêche donc l’Algérien d’être disponible pour l’OL.

    La concurrence est déjà faible sur le front de l’attaque et ça ne risque pas d’aller en s’arrangeant. Durant le mois de novembre, Alejandro Gomes Rodriguez va prendre la direction du Qatar pour participer à la Coupe du monde U18 avec l’Angleterre. Si l’attaquant sera là jeudi contre le FC Bâle, ce ne sera pas le cas de Rachid Ghezzal. Bien présent à l’entraînement de veille de match, l’Algérien ne s’est pas blessé au cours de la séance. Seulement, il fait les frais d’une clarification du règlement de l’UEFA, comme l’a annoncé Paulo Fonseca en conférence de presse. "Je pense qu'il a progressé principalement physiquement. Mais nous avons une situation particulière sur la situation de Rachid parce qu'il ne peut pas jouer le prochain match. Je ne suis pas la meilleure personne pour parler de cette situation. Jusqu'en janvier, nous ne pouvons pas utiliser Rachid sur l'Europa League."

    L'OL sans Hateboer et Ghezzal jusqu'à fin janvier

    Arrivé après l’annonce de la liste donnée par l’OL à l’UEFA, Ghezzal avait malgré tout profité de la nouveauté concernant un joker médical pour participer aux rencontres à Utrecht et le RB Salzbourg, match où il n'avait pas été convoqué pour des questions physiques. Ce total n’évoluera pas jusqu’à la fin de la phase de ligue, soit encore six matchs. Si sa présence lors du premier match n'entraîne aucune sanction puisque bien qualifié, l'UEFA s'est rendue compte d'une erreur de son fait sur le délai d’enregistrement de la qualification. Rachid Ghezzal devra prendre son mal en patience, comme Hans Hateboer lors des soirées européennes.

    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Nice - OL : le penalty accordé aux Lyonnais était valable
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - mer 22 Oct 25 à 14 h 22

      Bon... sachant que Fonseca ne fait confiance ni a AGR ni à Molebe, il reste assez peu de possibilités devant.

      Fofana - Moreira - Satriano - Sulc - Karabec

      Sachant que sur son aile droite, Karabec joue très rarement le match en totalité.

      Signaler

