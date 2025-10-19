OL : encore un penalty manqué

Après Pavel Šulc en Ligue Europa, c'est Ainsley Maitland-Niles qui a échoué dans l'exercice du penalty samedi à Nice (3-2). Un raté qui coûte cher.

Plus d'Alexandre Lacazette ni de Georges Mikautadze, et donc le tireur de penalty désigné cette saison à l'OL est Ainsley Maitland-Niles. Réputé pour son flegme et pour ne pas ressentir la pression, l'Anglais a pourtant été dominé samedi dans son duel par Yehvann Diouf, le gardien Niçois.

Le latéral droit, qui a confié récemment qu'il choisissait au dernier moment sa zone de frappe, a sans doute été parasité par le portier des Aiglons. Ce dernier a plusieurs fois fait mine de s'élancer sur sa gauche, avant de partir à droite, là où l'ancien footballeur d'Arsenal a fini par tirer.

Un échec, le premier de sa carrière, qui coûte cher à l'Olympique lyonnais, car il s'agissait alors d'une balle de 2-2 au retour des vestiaires. Dans la foulée, Nice inscrira un troisième but, celui de la victoire (3-2). "Probablement le moment-clé du match", a admis Franck Haise après la partie.

0 sur 2 pour l'OL dans l'exercice

Pour les Rhodaniens, cet échec est embêtant comptablement bien sûr, mais pas seulement. Il s'agit déjà du deuxième cette saison, après celui de Pavel Šulc face à Salzburg en Ligue Europa (2-0). Moins problématique, ce dernier montrait déjà le peu de réussite qu'engendrait une course d'élan au ralenti et non franche. Ce que l'on constate plus globalement aujourd'hui sur tous les terrains.

Un 0 % qui fait tache aussi car l'OL n'a aucune marge de manœuvre offensivement. Le revers concédé à l'Allianz Riviera en est le parfait exemple, il doit saisir toutes les occasions. À voir aussi si cela aura une incidence sur la hiérarchie. On se souvient que Corentin Tolisso avait transformé sa tentative contre Villefranche en amical l'été passé. Comme Maitland-Niles face à Getafe au mois d'août.