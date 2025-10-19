Actualités
Pavel Sulc avec l'OL
Pavel Sulc avec l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Nice - OL (3-2) : Pavel Šulc, un double buteur frustré

  • par Gwendal Chabas

    • Par son doublé et son activité, Pavel Šulc a été un des meilleurs Lyonnais à Nice samedi (3-2). Mais cela n'efface pas sa frustration après une performance défensive globale manquée par l'équipe.

    Le sentiment de frustration est peut-être moindre qu'après Toulouse (1-2), mais comme l'explique Jorge Maciel, l'OL a l'impression d'avoir perdu trois matchs à sa portée cette saison. Surtout que le déplacement à Nice pouvait lancer d'une bonne manière la séquence marathon qui attend les Lyonnais. Au lieu de ça, les voilà dans le doute après deux mauvais résultats de rang.

    Et pour une fois, ce n'est pas faute d'avoir obtenu des occasions. Le bilan rhodanien est le suivant : 29 tirs, 7 cadrés, près de 70 % de possession de balle, 3,4 xG à 0,6. Mais au tableau d'affichage, les trois points reviennent bien aux Niçois (3-2). Pourtant, Pavel Šulc s'est démené, et lui a su faire preuve d'un certain réalisme.

    "On aurait dû être meilleurs sur le plan défensif"

    Un doublé pour rien, ou presque, à cause de ratés individuels et collectifs dans les deux surfaces. "Je ne sais pas comment expliquer cette défaite, si ce n’est qu’ils ont été plus proactifs et efficaces que nous pour l’emporter avec cinq (quatre, NDLR) tirs cadrés pour trois réalisations, quand on finit avec 29 frappes pour deux buts. On aurait dû être plus performants sur le plan défensif, mais ça part des joueurs offensifs, car quand on perd la balle, on doit être aussi meilleur dans le contre-pressing", a-t-il observé.

    Le Tchèque a eu du mal à reconnaître le visage habituel de l'OL dans l'organisation défensive, ce que soulignait également Clinton Mata. Or, c'est ce qui a fait sa force jusqu'à présent, et il n'est vraiment pas conseillé de tout laisser tomber maintenant.

    à lire également
    les joueurs de l'OL
    Trois titulaires en moins, c'est trop pour cet OL ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    les joueurs de l'OL
    Trois titulaires en moins, c'est trop pour cet OL ? 08:40
    Pavel Sulc avec l'OL
    Nice - OL (3-2) : Pavel Šulc, un double buteur frustré 08:00
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Jorge Maciel après Nice - OL (3-2) : "On va voir maintenant la force du groupe" 07:30
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    Avant la trêve, l'OL Lyonnes en balade face au FC Nantes (6-1) 18/10/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Nantes : encore un 11 entièrement remodelé 18/10/25
    Clinton Mata
    Clinton Mata reconnaît la "fébrilité" de l'OL à Nice (3-2) 18/10/25
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Nice - OL (3-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 18/10/25
    Corner Nice - OL
    Plombé par trop de ratés, l'OL chute à Nice (3-2) 18/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté
    Nice - OL : Moussa Niakhaté ratera ses premières minutes de la saison 18/10/25
    Nicolas Tagliafico au duel contre El Idrissy lors d'OL -Ajaccio
    Nice - OL : Niakhaté, Tagliafico et Tessmann préservés 18/10/25
    Nice - OL : dans ce match, et si la clé était la défense niçoise ? 18/10/25
    Samuel Umtiti (ex-OL) prépare sa reconversion au Paris FC 18/10/25
    Tanguy Ndombele avec l'équipe de France
    Nice - OL : Dante et Tanguy Ndombele dans le groupe niçois 18/10/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca explique sa gestion de Barišić et Gomes Rodríguez 18/10/25
    OL : latéral ou défenseur central, Hateboer évoque sa polyvalence 18/10/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL : la grave blessure qui aurait pu coûter sa carrière à Dominik Greif 18/10/25
    OL Lyonnes : Christiane Endler de retour en sélection chilienne 18/10/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
    Nice - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 18/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut