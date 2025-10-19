Nice - OL (3-2) : Pavel Šulc, un double buteur frustré

Par son doublé et son activité, Pavel Šulc a été un des meilleurs Lyonnais à Nice samedi (3-2). Mais cela n'efface pas sa frustration après une performance défensive globale manquée par l'équipe.

Le sentiment de frustration est peut-être moindre qu'après Toulouse (1-2), mais comme l'explique Jorge Maciel, l'OL a l'impression d'avoir perdu trois matchs à sa portée cette saison. Surtout que le déplacement à Nice pouvait lancer d'une bonne manière la séquence marathon qui attend les Lyonnais. Au lieu de ça, les voilà dans le doute après deux mauvais résultats de rang.

Et pour une fois, ce n'est pas faute d'avoir obtenu des occasions. Le bilan rhodanien est le suivant : 29 tirs, 7 cadrés, près de 70 % de possession de balle, 3,4 xG à 0,6. Mais au tableau d'affichage, les trois points reviennent bien aux Niçois (3-2). Pourtant, Pavel Šulc s'est démené, et lui a su faire preuve d'un certain réalisme.

"On aurait dû être meilleurs sur le plan défensif"

Un doublé pour rien, ou presque, à cause de ratés individuels et collectifs dans les deux surfaces. "Je ne sais pas comment expliquer cette défaite, si ce n’est qu’ils ont été plus proactifs et efficaces que nous pour l’emporter avec cinq (quatre, NDLR) tirs cadrés pour trois réalisations, quand on finit avec 29 frappes pour deux buts. On aurait dû être plus performants sur le plan défensif, mais ça part des joueurs offensifs, car quand on perd la balle, on doit être aussi meilleur dans le contre-pressing", a-t-il observé.

Le Tchèque a eu du mal à reconnaître le visage habituel de l'OL dans l'organisation défensive, ce que soulignait également Clinton Mata. Or, c'est ce qui a fait sa force jusqu'à présent, et il n'est vraiment pas conseillé de tout laisser tomber maintenant.