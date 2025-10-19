Actualités
Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l’OL (@OL)

OL Académie : les U17 et U19 poursuivent leur très bonne saison

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Encore des victoires pour les U17 et U19 de l'OL qui font presque un carton plein en cette première partie de saison. Les plus jeunes, notamment, sont en tête de leur championnat.

    Et de quatre. Ce samedi, les U17 et U19 de l'OL ont tous deux signés un quatrième succès consécutif en allant gagner à l'extérieur. À l'image de la réserve, victorieuse à Beaucaire le même jour (0-1), c'est un bon week-end pour l'Académie, qui les enchaîne actuellement.

    Les U19 mettent encore la pression sur Clermont

    Les U19, par exemple, ont fait le travail en région parisienne. Ils se sont imposés sur la plus petite des marges à Montfermeil (0-1). C'est le milieu de terrain Billy-Paul Mavudia qui a inscrit l'unique réalisation de la partie à la 37e minute. Trois points qui leur permettent de revenir provisoirement à hauteur du leader (22 unités), Clermont, qui joue ce dimanche à Saint-Priest.

    Les protégés de Florent Balmont seront au repos la semaine prochaine, avant de recevoir Strasbourg le 2 novembre au cours d'un duel toujours délicat à négocier face aux Alsaciens. À noter que lors de ce match, deux internationaux, Kenan Doganay et Walid Nechab, ont retrouvé leurs coéquipiers, entrant en cours de jeu. De quoi solidifier le groupe.

    Beau travail des U17 à Auxerre

    Plusieurs 2009 ont encore une fois évolué à l'étage supérieur, pendant que leurs compères, avec des 2010, voire 2011 pour le gardien Gabriel Nil, ont assumé leur première place. Les U17 de Samy Saci ont en effet dominé Auxerre en Bourgogne, sans trembler qui plus est.

    Les Gones menaient 3 à 0 à la 50e minute, avec un doublé d'Emanuel Pampi (21e et 50e) et un but signé Ajdin Muminovic (27e). L'AJA a en plus terminé la partie à 10 après l'exclusion d'un défenseur. Ce qui n'a pas empêché malgré tout les Auxerrois de réduire la marque à la 84e (1-3).

    Ce résultat, combiné au nouveau match nul de Metz, offre quatre longueurs d'avance aux Rhodaniens sur leur dauphin après neuf journées. Avec 22 points, ils se donnent de la marge. Et ils comptent bien poursuivre leur excellente dynamique 1er novembre du côté du Racing Besançon.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - dim 19 Oct 25 à 12 h 08

      Les U17 en tête du championnat, comme à la belle époque d'Amaury Barlet, enfin 👍

      Signaler

