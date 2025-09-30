En plus des joueurs professionnels, de nombreux jeunes de l’OL Académie seront sur le pont durant la trêve internationale. Membres des U19, Kenan Doganay, Walid Nechab et les Turcs Haktan Şener et Ottman Katirag rejoindront leur sélection respective.

Un dernier coup de collier avant de délaisser pendant quelque temps la vie de club pour celle de sélection. Cela vaut pour les pros de l’OL, mais aussi pour les plus jeunes de l’Académie. À l’image de Clinton Mata retenu avec l’Angolais, certains membres du centre de formation prendront la poudre d’escampette dans les jours à venir pour la deuxième trêve internationale. Ce sera notamment le cas au sein de l’équipe U19 de Florent Balmont, à commencer par le capitaine Kenan Doganay. Habitué des sélections depuis plusieurs catégories, le milieu lyonnais a été retenu avec les U17 français pour les qualifications de l’Euro. Il affrontera l’Azerbaïdjan (8 octobre), la Roumanie (11 octobre) et Israël le 14 si aucune sanction contre le pays n’a encore été prise.

Des fenêtres mal placées

Doganay ne sera pas le seul membre des U19 à quitter la capitale des Gaules après le match à Dijon, dimanche prochain et donc à faire défaut pour la venue de l’AS Saint-Priest le 12 octobre. Walid Nechab manquera également à l’appel, lui qui a été convié à un stage avec l’Algérie. De leurs côtés, Haktan Şener et Ottman Katirag se retrouveront au sein de la sélection U19 de la Turquie en Croatie pour trois amicaux. Quatre éléments importants dont Balmont va devoir se passer après une bonne entame de saison…