Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Balmont va devoir se passer de plusieurs joueurs contre Saint-Priest

  • par David Hernandez

    • En plus des joueurs professionnels, de nombreux jeunes de l’OL Académie seront sur le pont durant la trêve internationale. Membres des U19, Kenan Doganay, Walid Nechab et les Turcs Haktan Şener et Ottman Katirag rejoindront leur sélection respective.

    Un dernier coup de collier avant de délaisser pendant quelque temps la vie de club pour celle de sélection. Cela vaut pour les pros de l’OL, mais aussi pour les plus jeunes de l’Académie. À l’image de Clinton Mata retenu avec l’Angolais, certains membres du centre de formation prendront la poudre d’escampette dans les jours à venir pour la deuxième trêve internationale. Ce sera notamment le cas au sein de l’équipe U19 de Florent Balmont, à commencer par le capitaine Kenan Doganay. Habitué des sélections depuis plusieurs catégories, le milieu lyonnais a été retenu avec les U17 français pour les qualifications de l’Euro. Il affrontera l’Azerbaïdjan (8 octobre), la Roumanie (11 octobre) et Israël le 14 si aucune sanction contre le pays n’a encore été prise.

    Des fenêtres mal placées

    Doganay ne sera pas le seul membre des U19 à quitter la capitale des Gaules après le match à Dijon, dimanche prochain et donc à faire défaut pour la venue de l’AS Saint-Priest le 12 octobre. Walid Nechab manquera également à l’appel, lui qui a été convié à un stage avec l’Algérie. De leurs côtés, Haktan Şener et Ottman Katirag se retrouveront au sein de la sélection U19 de la Turquie en Croatie pour trois amicaux. Quatre éléments importants dont Balmont va devoir se passer après une bonne entame de saison…

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    "Avec cet état d’esprit, l’OL peut voyager"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Balmont va devoir se passer de plusieurs joueurs contre Saint-Priest 10:15
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Mata (OL) retenu avec l’Angola pour la trêve internationale 09:30
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    "Avec cet état d’esprit, l’OL peut voyager" 08:45
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : Greif, trois clean-sheet pour commencer, une première depuis 2008 08:02
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’emploie face au Paris FC 07:30
    Miniature TKYDG 29 09 2025
    Mais où va s'arrêter l'OL ? Tolisso tire la sonnette d'alarme 29/09/25
    Mathys De Carvalho prolonge à l'OL
    Mercato : De Carvalho prolonge jusqu’en 2028 avec l’OL 29/09/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Derrière Greif, l’OL est solide comme un roc à travers l’Europe 29/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : un départ canon en Ligue 1 depuis très longtemps 29/09/25
    OL Académie
    OL Académie : les résultats du week-end 29/09/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Sous Fonseca, l’OL a le deuxième total de points en Ligue 1 29/09/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Avant de se frotter à l’OL, Salzbourg retrouve la victoire 29/09/25
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    Challenge Espoirs : gros test pour la réserve de l'OL au Paris FC 29/09/25
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : deux équipes emballantes, mais un match haché 29/09/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant 29/09/25
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lille - OL (0-1) : l’arbitrage pointé du doigt 29/09/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après Lille - OL (0-1) : "Des points qu’on n’aurait peut-être pas pris il y a un an" 29/09/25
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Genesio estime que Lille "méritait mieux face à l’OL" 29/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut