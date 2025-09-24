Ligue Europa : un adversaire en moins pour l’OL ?

Opposé au Maccabi Tel-Aviv le 27 novembre prochain, l’OL pourrait ne jamais jouer ce match. Des voix s’élèvent pour que la FIFA et l’UEFA votent l’exclusion d’Israël des qualifications de la Coupe du monde, mais aussi des compétitions européennes.

La campagne n'a pas encore été lancée que l'OL pourrait déjà se retrouver privé d'un match. Mardi, dans une tribune, des experts de l'ONU ont appelé la FIFA et l'UEFA à prendre des décisions radicales concernant le conflit israélo-palestinien et à tout simplement exclure Israël de toutes les compétitions, qu'elles soient internationales comme les qualifications pour la Coupe du monde 2026 ou européennes. Selon plusieurs médias, un vote pourrait bientôt avoir lieu au sein de l'instance qu'est l'UEFA afin de voter oui ou non pour l’exclusion d’Israël. Suivant l'issue du vote, cela aurait une incidence sur la Ligue Europa avec la présence du Maccabi Tel-Aviv.

Plusieurs cas de figure suivant la date de l'exclusion

Un club que doit notamment affronter l'OL le 27 novembre prochain, sur terrain neutre. Or, ce match pourrait ne jamais se disputer et cela pousserait ainsi à revoir le mode de comptage des points à l'issue de cette phase de ligue. Il n’y aura pas de match gagné sur tapis vert et si l’exclusion intervient après le 27 novembre, l’OL garderait le résultat de son match contre le Maccabi. Dans le cas contraire, il y aura une moyenne faite en fonction des résultats obtenus par tous les clubs face aux équipes du même chapeau que celui du club disqualifié, et dans la même situation (domicile ou extérieur). Un système complexe et qui pourrait limiter le nombre de points engrangés par le club lyonnais.