Téo Barisic (OL) retenu avec les Espoirs croates

En pleine préparation pour Utrecht - OL, Téo Barisic sait déjà qu’il ne sera pas à Lyon durant la trêve d’octobre. Le défenseur jouera une nouvelle fois avec les U21 de Croatie.

Va-t-il connaitre une première titularisation avec l’OL ou connaitra-t-il de premières minutes sur la scène européenne ? Dans le turnover que risque de faire Paulo Fonseca, Téo Barisic pourrait bien profiter de sa polyvalence pour gratter un peu de temps de jeu à Utrecht jeudi soir (21h). Il est encore trop tôt pour le dire, mais la Ligue Europa semble être le meilleur moyen d’expression pour les jeunes cette saison. Reste à ne pas manquer l’occasion de marquer des points aux yeux de Fonseca. En attendant de savoir de quoi sera fait demain, Barisic sait déjà ce qu’il fera durant la trêve internationale d’octobre.

Quatre sélections avec les Espoirs

Après un dernier match de Ligue 1 contre Toulouse le dimanche 5 octobre, le polyvalent défenseur prendra la direction de la Croatie. Comme c’est le cas depuis quelques fenêtres, Téo Barisic a vu Ivica Ollic l’intégrer à son groupe pour les qualifications de l’Euro U21. Le 14 octobre prochain, Barisic (4 sélections) affrontera ainsi l’Ukraine avec les Espoirs croates. Il est d’ailleurs l’un des deux seuls joueurs à évoluer en dehors des frontières dans cette liste.