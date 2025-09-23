Avec la Ligue Europa, Paulo Fonseca retrouvera le banc

En attendant de pouvoir renouer avec le banc en France, Paulo Fonseca va retrouver toute sa liberté d'action jeudi. Le retour de la Ligue Europa est pour lui synonyme de présence au bord de la pelouse.

Une petite avancée au vu de la sanction, un grand pas pour Paulo Fonseca. Vendredi, contre Angers (1-0), l'entraîneur de l'OL a pu, pour la première fois depuis début mars 2025, rentrer dans les vestiaires pour un match de Ligue 1 de son équipe. Cela fait suite à la fin de la première partie de sa punition après son coup de sang contre Brest la saison passée.

En Ligue 1, retour sur le banc à Lorient

Mais il devra patienter jusqu'à décembre, et le déplacement à Lorient, pour retrouver le banc lors d'une affiche en France. En revanche, en Europe, cette sentence n'est pas appliquée. Donc, comme c'était le cas en 2024-2025, jusqu'au quart de finale cruellement perdu à Manchester, le Portugais pourra être en bord pelouse en Ligue Europa.

Cela commencera jeudi avec le voyage aux Pays-Bas, à Utrecht, dans le cadre de la première journée de C3. Pour l'occasion, l'entraîneur rhodanien sera au plus près de ses joueurs, ce qui peut changer les choses. Même si visiblement, c'est surtout sa présence dans les vestiaires, en particulier à la mi-temps, qui importe, comme ont pu le répéter les joueurs.