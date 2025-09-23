Ligue Europa : l'OL, un historique européen à respecter

Jeudi, du côté d'Utrecht, l'OL disputera son 292e match de coupe d'Europe. Un poids de l'histoire qu'il aimerait respecter, même si son effectif paraît un peu court pour mener deux combats de front.
Même en deuxième division, et alors que Jean-Michel Aulas vient d'arriver, le slogan claque. L'inscription "Lyon ville européenne" avait quelque chose de prophétique sur les maillots d'une formation de D2 qui allait échouer à remonter en barrage en 1987-1988. Lorsqu'on se retourne, presque 40 ans plus tard, on s'aperçoit qu'il y avait du vrai dans ce coup de com assez fou de l'ancien président de l'OL.
Car depuis, le club a participé à 27 campagnes européennes en 37 ans, et même si son armoire à trophées reste constituée de la seule Coupe Intertoto 1997, il a souvent fait honneur à son blason. Jeudi, à Utrecht, c'est un Olympique lyonnais un peu différent qui se présentera pour un 38e exercice européen. Miraculé de l'été, peut-être plus collectif, il s'apprête à mener un double défi avec moins de moyens à sa disposition.
L'Europe est dans l'ADN du club
On se souvient qu'en avril dernier, les Rhodaniens étaient passés à une poignée de minutes de vivre une seconde demi-finale de Ligue Europa. Mais ils avaient dans leurs rangs Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Thiago Almada ou encore Nemanja Matić. Ces garçons ne sont plus là, et on s'interroge logiquement sur la profondeur de banc de ce groupe.
Forts d'un bilan assez improbable de quatre succès en cinq sorties en Ligue 1, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont réussi leur début de saison. Mais le plus dur commence, serait-on tenté d'écrire, car il va maintenant falloir gérer des semaines à deux rendez-vous. Avec par exemple un gros duel à Lille dimanche (17h15), qui pourrait faire une première bascule s'ils parviennent à l'emporter.
Profiter d'un calendrier "abordable"
Alors comment faire ? Les septuples champions de France doivent-ils "mettre de côté" la C3 ? C'est-à-dire faire tourner dans les grandes largeurs au risque de perdre des points. "Ils n'ont pas un effectif suffisamment étoffé pour se permettre jouer la compétition à fond, même si c'est dans l'ADN de l'OL et que la coupe d'Europe ne se galvaude pas, rappelle notre consultant Nicolas Puydebois. C'est sur ces rencontres qu'il faut faire la rotation malgré tout. Le championnat reste le pain quotidien, ce qui permettra éventuellement d'être encore Européen et d'avoir plus d'argent."
Les joueurs sont néanmoins des compétiteurs, et ils ont envie de renouer avec les grandes soirées de Ligue Europa. Et pour passer la phase de classement, ils peuvent compter sur une adversité globalement "abordable". Ce qui pourrait leur permettre de se qualifier parmi les 24 premiers. "Le tirage au sort a été assez clément. Ce serait bien de gagner les premières rencontres, pour ensuite faire tourner, souligne Enzo Real, formé à Tola-Vologe, dans Tant qu'il y aura des Gones. L'équipe sera ainsi moins dans l'urgence de points et sera plus sereine."
Un enjeu financier aussi pour l'OL
Il est vrai qu'avec ce nouveau format, voir l'Olympique lyonnais faire "une Nice" de l'exercice 2024-2025, soit terminer 35e sur 36, ne serait pas bon signe. Mais peut-il se hisser dans les 8 premiers comme il l'a fait l'an dernier (6e) afin d'éviter un 16e de finale ? Cela pourrait être plus ardu, car il faudra effectivement reposer les organismes à certains moments. "Si l'OL est éliminé rapidement en Ligue Europa, ça fera un peu grincer des dents, estime Jean-Baptiste Triboulet, vice-président du Mâcon 71. Pour moi, ça ferait tache. Il y a de l'enjeu aussi sur le plan financier."
En effet, on sait que selon le parcours, l'épreuve peut rapporter jusqu'à une trentaine de millions d'euros à un club. En omettant les droits TV et la billetterie. Ce qui, au vu de la situation en France, ferait assurément du bien aux caisses rhodaniennes. Sur le plan sportif, c'est aussi l'occasion de poursuivre la bonne séquence actuelle. "Il y a des primes à prendre, et il ne faut pas casser la dynamique, sachant qu'il reste important de bien figurer. C'est tout un équilibre à trouver pour avoir la bonne carburation, résume Nicolas Puydebois, qui a connu la Ligue des champions et ses épopées. Mais selon moi, la priorité va à la Ligue 1."
"Important d'aborder tous les matchs avec ambition", Fonseca
À propos de ce calendrier, Paulo Fonseca reconnaissait que l'OL avait échappé à une concurrence plus redoutable. "Je ne connais pas bien toutes les formations mais, si je pense que nous avons de bons adversaires, nous ne jouons pas contre les meilleurs. Il faut être honnête, a-t-il déclaré après le tirage au sort. Il sera important d'aborder toutes les parties avec ambition dans ce tournoi disputée par de grandes écuries. Nous verrons après ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas facile de gagner un tournoi comme la Ligue Europa." Y parvenir en 2026 relèverait quasiment de l'exploit, mais nous aurons le temps de l'évoquer d'ici là.
L'enjeu économique sont les millions d'une qualification en ligue des champions en championnat, tout le reste de la littérature romantique.
Je ne suis pas sûr que se faire humilier comme Nice la saison passée soit propice à créer une dynamique qui permette de finir dans le top 4 en L1. Quant au romantisme, il nous a permis de ne pas passer pour des glands devant l'Europe entière 😉
On n'est que le 23 septembre. L'équipe peut enchaîner deux matchs surtout que Utrecht - Lille question distance, ça va. Ils ne vont pas être décalés.
Morton était suspendu le weekend dernier. Là c'est Tolisso. Tagliafico a peu joué jusqu'à présent, il peut enchaîner (et Houiller en son temps instaurait une rotation périodique et non match par match et ça marchait plutôt pas mal).
il n'y aura pas d'humiliations car l'équipe est solide et organisée , même avec les jeunes , mais on ne devra pas perdre toute notre énergie dans des batailles de fond de tiroir , avant d'aborder celles du championnat , et y laisser des points comme il est de tradition après un match de coupe d'europe .
Et pour ça , il sera hors de question de jouer à fond la ligua europa avec l'équipe type ; on en a tout simplement pas les moyens , l'effectif n'est pas assez fourni , il y a trop de jeunes pour permettre ça , c'est du simple bon sens , et c'est ce que nico puydebois a très bien expliqué .
Houllier, stp, respectons l'orthographe des noms propres.
Après, tu ne peux pas comparer les deux périodes. Houllier avait de quoi aligner quasiment deux onze qui auraient lutté pour le titre en L1.
Je ne suis pas fan de Fonseca, mais il faut bien reconnaître qu'il est dans une situation délicate, la profondeur de banc est extrêmement limitée cette année.
Effectif suffisant ou pas, l'ADN du club est de jouer les coupes d'Europe à fond ! Et je suis fier de mon club en partie pour ça ! Quelle honte d'avoir un club comme Marseille, Nice, et j'en passe, qui n'y font que de la figuration.
Dire que l'on privilégie le championnat, c'est s'abaisser au niveau de ces équipes là qui nous font honte. De toute façon on n'a pas un effectif fourni, donc tester des choses en Europa, pourquoi pas. Mais il faut tout donner pour aller le plus loin possible et porter les couleurs du club en Europe.
@Altheos je n'ai pas la réputation de respecter grand chose.
Gégé avait de quoi aligner deux onze, je ne dis pas le contraire mais il se trouve qu'en football tu ne peux en mettre qu'un sur le terrain.
Mon propos concernait le turn over en disant qu'il faisait jouer certains joueurs tous les matchs pendant un temps puis faisait tourner (Réveillère et Clerc par ex.) et que donc tu peux faire enchaîner des matchs tous les 3 jours à des joueurs pendant quelques semaines, surtout à ce stade de la saison, surtout avec les trêves internationales et les suspensions qui t'imposent de facto un turn over.
La profondeur de banc est limitée pour faire des changements en cours de match sans perdre en qualité, c'est sûr. Mais pour l'absence de rotation, encore une fois, à l'automne ça se gère.
Continuons d'aborder les matchs avec l'envie et les moyens de les gagner pour garder une dynamique.
Tout pour le championnat .
Ce mini tournoi de seconds couteaux européens ne présente aucun intérêt ( ce n'est même plus une coupe ) si ce n'est permettre à nos jeunes de s'aguerir .
Financièrement on y trouve un peu notre compte seulement en allant très loin , ce qui n'est pas la priorité cette saison , il n'y a plus un textor ou un aulas , mettant la grosse pression au coach et disant qu'on devait gagner la ligua europa ( obligation intimée à bosz par exemple par aulas ) , qu'on avait l'effectif pour , etc ...
Cette année , le championnat a démarré de très belle façon avec 4 clean sheet ( je ne dirai pas de manière improbable comme dans l'article , mais dans la continuité des très bons matchs de prépa de l'été ) .
Le Qsg est tombé hier , dans un classico bizarre , joué au même moment que la cérémonie du ballon d'or , et sans 4 joueurs majeurs .
Une opportunité pour l'OL de rester dans leur sillage un moment , s'ils performent à Lille .
Il faudra jouer avec les meilleurs dimanche , et qu'ils soient en forme , à Fonseca de se débrouiller avec ça .
"Miraculé de l'été, peut-être plus collectif"
"peut être " est superflu dans cette phrase , c'est assurément plus collectif , plus soudé , avec enfin une bonne organisation défensive ( grâce aux milieux de terrain défensifs nettement plus performants ( ça inclue Tessman bien entendu )) .
Je n’aime pas du tout le ton de cet article qui nous rabâche que l’équipe actuelle serait plus faible que celle de l an dernier! Le seul joueur que je regrette c’est Georges M. tous les autres joueurs cités n’auraient pas une place de titulaire assuré ! La ligue Europa est tout de même une belle expérience pour nos jeunes joueurs. Il faudra attendre le mercato d hiver pour renforcer l’équipe et donner de la profondeur au banc! Ceci étant, je partage l’idée que seul le match contre Lille m’intéresse vraiment !
Il faut trouver le bon équilibre entre rotation, repos pour les cadres, et constance dans la performance.
Surtout ne pas mépriser les adversaires mais surtout ne pas galvauder la compétition.
Je refuse que l'OL Fasse comme toutes ces écuries de L1 qui arrachent une qualif en Europe pour ne pas jouer à fond la compétition.
Tout donner comme d'hab, il y a une réputation à défendre et au passage à montrer à la jeunesse qui arrive que l'ol est un club européen .
Même si on se fait sortir on se doit de le faire avec honneur.
Et puis on sait que jouer l'Europe à fond a tjrs été bon pour le moral de l'équipe , les joueurs et les supporters ont se besoin de vibrer, c'est dans les gènes du club.
Maintenant que la politique de la masse salariale a changée, qu'elle a baissée considérablement, on a plus besoin d'une LDC à tout prix.