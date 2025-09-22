Actualités
Corentin Tolisso (OL) après son rouge contre Manchester United
Corentin Tolisso (OL) après son rouge contre Manchester United (Photo by Oli SCARFF / AFP)

L’OL devra faire sans Tolisso contre Utrecht

  • par David Hernandez

    • Pour son entrée en lice en Ligue Europa jeudi soir, l’OL devra faire sans son capitaine. Exclu contre Manchester United la saison passée, Corentin Tolisso va purger son match de suspension contre Utrecht.

    Faire tourner afin de donner de l’expérience à certains et de reposer d’autres ? C’est la question que risque de se poser Paulo Fonseca ces prochaines heures. Avec le retour de la Ligue Europa et la proximité du choc contre le LOSC dimanche en fin d’après-midi (17h15), le Portugais devrait être amené à faire quelques changements dans son onze de départ. En plus de la dimension physique de son effectif, l’entraîneur lyonnais devra composer sans son capitaine. Sorti lessivé du match contre Angers, Corentin Tolisso ne souffre d’aucun problème physique. Seulement, il doit payer l’injustice de la saison passée. Exclu sévèrement avant la fin du temps réglementaire de Manchester United - OL en avril dernier, le milieu va purger son match de suspension face à Utrecht. Le règlement de l’UEFA est clair sur la question et le retour en Europe ne se fera que le jeudi 2 octobre pour Tolisso.

    De Carvalho lancé dans le grand bain ?

    Cette absence forcée lui permettra de recharger les batteries en vue du déplacement à Lille dimanche. Cela reste un coup dur pour l’OL, mais Paulo Fonseca peut compter sur le retour de suspension de Tyler Morton. L’Anglais avait manqué le match contre Angers et est de nouveau disponible. Avec un Tanner Tessmann très en vue et un Mathys De Carvalho qui frappe à la porte, les solutions dans l’entrejeu sont là pour remplacer Corentin Tolisso. L’occasion peut-être pour tester Pavel Sulc dans un rôle de numéro 10 qui lui convient bien mieux que celui d’ailier.

    à lire également
    Le groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones.
    OL : le Kop Virage Nord dénonce la multipropriété

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) après son rouge contre Manchester United
    L’OL devra faire sans Tolisso contre Utrecht 11:00
    Le groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones.
    OL : le Kop Virage Nord dénonce la multipropriété 10:15
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    Ligue 1 : l’OL terminera sur le podium à l’issue de cette 5e journée 09:30
    Abner lors d'OL - Strasbourg
    OL : Abner seulement de retour après la trêve internationale ? 08:45
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : la Ligue Europa, un bon laboratoire pour expérimenter ? 08:00
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : Morton devancé par Kebbal pour le titre de meilleur joueur d’août 07:30
    Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht
    Avant d’affronter l’OL, Utrecht s’incline encore en championnat 21/09/25
    Georges Mikautadze lors de Tottenham - Villarreal
    Mikautadze, un premier but avec Villarreal comme clin d’œil à l’OL 21/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : le calendrier de l’OL Lyonnes 21/09/25
    Les supporters de l'OL du virage sud, les Lyon 1950
    OL - Angers (1-0) : un nouvel acte raciste en tribunes ? 21/09/25
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Buteur, Tessmann souligne l’analyse du staff de l’OL 21/09/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : défaites pour les U19 et les U17 21/09/25
    Jérôme Boateng, ancien défenseur de l'OL
    Jérôme Boateng (ex-OL) prend sa retraite sportive 21/09/25
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL : avec Molebe et De Carvalho, la tradition de l’Académie se perpétue 21/09/25
    L'équipe du Mâcon 71 en National 3
    OL - Médias : le Mâcon 71 invité de TKYDG ce lundi 21/09/25
    Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
    OL Académie : la réserve tenue en échec en Corse 21/09/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après ASSE - OL Lyonnes : "Des matchs qu'on va avoir toute la saison" 21/09/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Angers (1-0) : cette fois, Fonseca a pu avoir une influence à la pause 21/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut