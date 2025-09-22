L’OL devra faire sans Tolisso contre Utrecht

Pour son entrée en lice en Ligue Europa jeudi soir, l’OL devra faire sans son capitaine. Exclu contre Manchester United la saison passée, Corentin Tolisso va purger son match de suspension contre Utrecht.

Faire tourner afin de donner de l’expérience à certains et de reposer d’autres ? C’est la question que risque de se poser Paulo Fonseca ces prochaines heures. Avec le retour de la Ligue Europa et la proximité du choc contre le LOSC dimanche en fin d’après-midi (17h15), le Portugais devrait être amené à faire quelques changements dans son onze de départ. En plus de la dimension physique de son effectif, l’entraîneur lyonnais devra composer sans son capitaine. Sorti lessivé du match contre Angers, Corentin Tolisso ne souffre d’aucun problème physique. Seulement, il doit payer l’injustice de la saison passée. Exclu sévèrement avant la fin du temps réglementaire de Manchester United - OL en avril dernier, le milieu va purger son match de suspension face à Utrecht. Le règlement de l’UEFA est clair sur la question et le retour en Europe ne se fera que le jeudi 2 octobre pour Tolisso.

De Carvalho lancé dans le grand bain ?

Cette absence forcée lui permettra de recharger les batteries en vue du déplacement à Lille dimanche. Cela reste un coup dur pour l’OL, mais Paulo Fonseca peut compter sur le retour de suspension de Tyler Morton. L’Anglais avait manqué le match contre Angers et est de nouveau disponible. Avec un Tanner Tessmann très en vue et un Mathys De Carvalho qui frappe à la porte, les solutions dans l’entrejeu sont là pour remplacer Corentin Tolisso. L’occasion peut-être pour tester Pavel Sulc dans un rôle de numéro 10 qui lui convient bien mieux que celui d’ailier.