OL, Satriano, Greif, Ligue Europa… Votre avis nous intéresse

Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" fait son retour en direct à 19h. Entre Ligue 1, Ligue Europa pour l'OL et le Mâcon 71 comme invité, le programme s’annonce chargé.
Depuis vingt-quatre heures, tout le monde se crêpe le chignon afin de savoir si placer le Classique OM - PSG à 20h est une bonne chose alors que se tient également la cérémonie du Ballon d’Or. Une chose est certaine, il faudra avant tout se connecter à partir de 19h pour suivre un nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones". Ce rendez-vous hebdomadaire sera sous le signe d’une victoire de l’OL puisque les joueurs de Paulo Fonseca ont fait le travail vendredi soir face à Angers (1-0).
Un courte succès qui fait du bien au moral, mais qui ne masque pas pour autant certains manques. Il sera notamment question de l’animation offensive. Cette formation lyonnaise manque-t-elle de profils de percussion selon vous ? Le salut rhodanien est venu de Tanner Tessmann alors que l’attaque ronronnait. Il a aussi fallu un Dominik Greif des grands soirs pour éviter une déconvenue. En 90 minutes, le Slovaque a-t-il mis un terme au débat avec Rémy Descamps ?
Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce sera l’occasion aussi de nous dévoiler quel onze vous souhaiteriez voir jeudi soir pour l’entrée en lice en Ligue Europa à Utrecht, sachant que Corentin Tolisso est suspendu. Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" débutera en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion.
C'est vrai que d'un point de vue percussion, mis à part Fofana, on a personne. Moreira, Karabec, Ghezzal, ont tous des profils d'ailiers qui repiquent intérieur sur leur bon pied sans trop oser dribbler.
Après est-ce un problème ? En cas d'absence de Fofana oui, ça va nous coûter cher, mais on peut aussi développer un autre football ! Un jeu plus en transition rapide parce que c'est l'une des qualités de Moreira ou encore Alejandro. Ou alors un jeu plus collectif avec un centre ou une frappe de loin (encore assez peu utilisé).
Grief n'a pas mis un terme au débat sur le poste de gardien. Il a réalisé de beaux arrêts en fin de match mais cela ne fait pas tout. Il a joué 90 minutes et a très peu touché le ballon. Descamps a démontré beaucoup plus en ce début de saison. Après je pense que la place de numéro 1 est déjà donnée au Slovaque par le coach, avant même ce match, et on lui fait confiance.
Pour Satriano, je pense que c'est le genre d'attaquant qu'on ne voit pas trop, il n'influe pas vraiment sur le jeu. Par contre il a su se montrer décisif en réalisant une belle tête qui entraine le but. C'est tout ce qu'on lui demande (et de presser aussi). Il va être très utile de la tête !
On a Nuamah quand même.
Espérons qu'il revienne en forme dans quelques mois.
Contre Utrecht :
Moreira -------- Satriano ------ Karabec
-------------------- Sulc -------------------
------- Morton ---------- Tessmann ------
Tagliafico - Niakhate - Mata - Maitland
------------------- Greif -------------------
Avec Fofana qui peut entrer à l'heure de jeu si besoin + si le score est ok, les jeunes (Merah, Molebe, GR, de Carvalho) pour avoir du temps de jeu...
Mais même si le groupe est restreint, il faut y aller pour gagner !
Tolisso est suspendu et il pourra se reposer pour Lille.