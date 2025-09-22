OL, Satriano, Greif, Ligue Europa… Votre avis nous intéresse

Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" fait son retour en direct à 19h. Entre Ligue 1, Ligue Europa pour l'OL et le Mâcon 71 comme invité, le programme s’annonce chargé.

Depuis vingt-quatre heures, tout le monde se crêpe le chignon afin de savoir si placer le Classique OM - PSG à 20h est une bonne chose alors que se tient également la cérémonie du Ballon d’Or. Une chose est certaine, il faudra avant tout se connecter à partir de 19h pour suivre un nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones". Ce rendez-vous hebdomadaire sera sous le signe d’une victoire de l’OL puisque les joueurs de Paulo Fonseca ont fait le travail vendredi soir face à Angers (1-0).

Un courte succès qui fait du bien au moral, mais qui ne masque pas pour autant certains manques. Il sera notamment question de l’animation offensive. Cette formation lyonnaise manque-t-elle de profils de percussion selon vous ? Le salut rhodanien est venu de Tanner Tessmann alors que l’attaque ronronnait. Il a aussi fallu un Dominik Greif des grands soirs pour éviter une déconvenue. En 90 minutes, le Slovaque a-t-il mis un terme au débat avec Rémy Descamps ?

Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce sera l’occasion aussi de nous dévoiler quel onze vous souhaiteriez voir jeudi soir pour l’entrée en lice en Ligue Europa à Utrecht, sachant que Corentin Tolisso est suspendu. Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" débutera en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion.