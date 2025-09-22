OL Académie : le sans-faute continue chez les filles

Quand le week-end n'a pas souri aux garçons, les filles de l’OL Académie ont fièrement représenté les couleurs rouge et bleu. Avec neuf points sur neuf, le sans-faute continue pour la réserve et les U19.

Une démonstration de football. C’est très certainement par ces mots que les valeureux suiveurs des équipes féminines de jeu ont dû décrire la prestation des U19 lyonnaises dimanche après-midi à Meyzieu. Déjà en tête après deux journées, les joueuses de l’OL ont écrasé Strasbourg sur l’un des terrains du centre de formation. Avec une victoire 10-1, les Fenottes ont plus que soigné leur goal-average. Dans ce match à sens unique, la messe était dite après seulement dix minutes de jeu et déjà un score de 3-0 en faveur de l’OL. Cette démonstration offensive a permis à Salma Benouda de se mettre en évidence. La numéro 9 rhodanienne s’est offerte un quintuplé, tandis que Maelys Ane a signé un doublé.

Confirmer à l'extérieur le week-end prochain

Avec ce très large succès, les U19 font la course en tête dans la poule B, bien talonnées par Dijon, auteur d’un sans-faute également. Trois victoires en trois matchs, c’est aussi le bilan de la réserve en D3 féminine. Placée dans la poule B, elle fait la course en tête avec l’AS Cannes. Après une orgie de buts à Clermont (2-7) lors de la dernière journée, les coéquipières de Sofia Bekhaled ont eu un peu plus de difficultés face au Puy Foot 43, pourtant incapable de prendre un point sur ses deux premiers matchs. Le match avait plutôt bien commencé avec une ouverture du score de Camille Marmillot dès la 7e minute. Toutefois, il a fallu attendre le dernier quart d’heure et un but de Romane Rafalski pour sécuriser ce troisième succès de la saison.