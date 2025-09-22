Actualités
Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
Clinton Mata et Maitland-Niles (OL) (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto)

OL : trois Lyonnais ont joué toutes les minutes depuis le début de la saison

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Avec l’arrivée de la Ligue Europa, Paulo Fonseca devrait faire quelques rotations. Depuis le début de la saison, trois joueurs ont disputé toutes les minutes possibles de l’OL.

    Après cinq journées disputées en Ligue 1, l’OL est parti sur de bonnes bases. Quatre victoires et une défaite au goût amer ont parfaitement lancé ce début d’exercice 2025-2026. Au moment de se lancer dans une nouvelle campagne de Ligue Europa, le moral est donc au beau fixe dans les rangs lyonnais. La compétition européenne devrait permettre à Paulo Fonseca de faire tourner un peu. Le prestige des adversaires laisse à penser que l’OL a les moyens de se qualifier a minima pour les barrages et que lancer des jeunes dans le grand bain ne représenterait pas un risque trop élevé. Seule la réalité du terrain pourra dire si on se trompe ou non, mais la Ligue Europa doit permettre aux remplaçants habituels d’être des titulaires d’un jour. Une rotation dans les grandes largeurs ou par de simples petites retouches ? C’est la question.

    Des rotations en pensant à Lille ?

    Quoi qu’il en soit, Fonseca ne devrait pas tirer sur la corde concernant certains éléments. Suspendu, Corentin Tolisso pourra souffler un peu. En sera-t-il de même pour Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann ou Ainsley Maitland-Niles ? Depuis le début de la saison, les trois Lyonnais ont disputé toutes les minutes possibles, n’étant jamais remplacés en cinq rencontres. En ne prenant pas en compte les différents temps additionnels, cela fait donc déjà 450 minutes au compteur. De quoi pousser Fonseca à les préserver un peu jeudi soir à Utrecht en pensant à Lille, dimanche ?

    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 22 Sep 25 à 13 h 33

      AMN / Tessmann / Niakhaté 450
      Mata 445
      Tolisso 424
      Fofana 399

      Ces 6 là si on peut les faire souffler il faut essayer

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - lun 22 Sep 25 à 13 h 37

        AMN on l'a vu trainer la patte en fin de match, il serait bien de lui donner du repos, ou en tant ne pas le faire le jouer un match complet. Problème, on n'a plus de remplaçant à son poste, ou peut-être Barisic ? Profil beaucoup plus défensif il me semble.

        Tessmann n'a jamais l'air si épuisé que ça malgré l'enchainement des matchs. Niakhaté pareil, en tant que DC c'est peut-être un peu plus simple a gérer aussi.

        Signaler

