Avec l’arrivée de la Ligue Europa, Paulo Fonseca devrait faire quelques rotations. Depuis le début de la saison, trois joueurs ont disputé toutes les minutes possibles de l’OL.

Après cinq journées disputées en Ligue 1, l’OL est parti sur de bonnes bases. Quatre victoires et une défaite au goût amer ont parfaitement lancé ce début d’exercice 2025-2026. Au moment de se lancer dans une nouvelle campagne de Ligue Europa, le moral est donc au beau fixe dans les rangs lyonnais. La compétition européenne devrait permettre à Paulo Fonseca de faire tourner un peu. Le prestige des adversaires laisse à penser que l’OL a les moyens de se qualifier a minima pour les barrages et que lancer des jeunes dans le grand bain ne représenterait pas un risque trop élevé. Seule la réalité du terrain pourra dire si on se trompe ou non, mais la Ligue Europa doit permettre aux remplaçants habituels d’être des titulaires d’un jour. Une rotation dans les grandes largeurs ou par de simples petites retouches ? C’est la question.

Des rotations en pensant à Lille ?

Quoi qu’il en soit, Fonseca ne devrait pas tirer sur la corde concernant certains éléments. Suspendu, Corentin Tolisso pourra souffler un peu. En sera-t-il de même pour Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann ou Ainsley Maitland-Niles ? Depuis le début de la saison, les trois Lyonnais ont disputé toutes les minutes possibles, n’étant jamais remplacés en cinq rencontres. En ne prenant pas en compte les différents temps additionnels, cela fait donc déjà 450 minutes au compteur. De quoi pousser Fonseca à les préserver un peu jeudi soir à Utrecht en pensant à Lille, dimanche ?