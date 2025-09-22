Actualités
©PHOTOPQR/LE PROGRES/Richard MOUILLAUD

Bruno Guimarães suit toujours l'OL

  • par Antoine Lio

    • Après son match de Ligue des champions, Bruno Guimarães a déclaré qu'il suivait encore les matchs de l'OL lorsqu'il en a la possibilité.

    Le début de saison de l'OL aurait sûrement plu à Bruno Guimarães. Quatre victoires en cinq rencontres, ce n'est pas vraiment le même bilan pour lui en Angleterre. Newcastle, dixième, n'a connu qu'un seul succès, dont une défaite et trois matchs nuls en Premier League. En revanche, la cinquième place acquise par les Magpies l'exercice dernier leur a permis une qualification en Ligue des champions. Et jeudi dernier justement, le Newcastle de Bruno Guimarães, capitaine, affrontait le FC Barcelone.

    "Je regarde encore quelques matches de l’OL"

    Pourtant à domicile, ce sont les Blaugrana qui ont fait le travail en l'emportant 2 but à 1 dans cette première journée des phases de ligue. En fin de match, Bruno Guimarães a répondu au micro de Canal+ au sujet d'une question portant sur le prochain match de l'OL en Ligue Europa à Utrecht. Et quand il en a l'occasion, l'international brésilien (37 capes) a avoué qu'il "regarde quelques matches de l'OL", lui qui "espère qu'ils vont gagner" pour l'entrée en lice des Lyonnais dans la compétition. Passé entre Rhône et Saône entre 2020 et 2022, le milieu défensif avait disputé 71 matchs avec l'OL. Le tout, avant de mettre le cap de l'autre côté de la Manche pour la bagatelle de 53,5 millions d'euros.

