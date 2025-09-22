A Firminy, le match de gala avec des anciens Lyonnais annulé

Mercredi 24 septembre, d'anciens joueurs de la région devaient affronter les légendes de l'équipe de France du club des internationaux de football. A cause des intempéries, le match a finalement été annulé.

Il y aurait pu y avoir un parfum de derby pour ce match de gala… Encore aurait-il fallu que le match puisse se jouer. L’association Stef Cares, engagée contre l’usage du téléphone au volant, avait choisi d'organiser une rencontre de gala. Elle devait se tenir ce mercredi 24 septembre à Firminy, sur la pelouse du stade Le Corbusier (Loire). Seulement, les conditions météorologiques en ont décidé autrement, et l'organisation a préféré annuler l'évènement. Il n'y aura donc pas de confrontation entre anciens de l'OL et de l'ASSE. Le match devait des anciens footballeurs ayant marqué la région Auvergne-Rhône-Alpes contre les légendes de l'équipe de France du club des internationaux de football (CIF).

Puydebois devait remettre les gants

Parmi les joueurs passés par l'OL et qui auraient dû être présents dans l'équipe CIF, de jolis noms y figuraient. Jean-Marc Chanelet, Clément Grenier, Eric Carrière, Maxime Gonalons, Sidney Govou ou encore Frédéric Piquionne. Notre fidèle consultant de "Tant qu'il y aura des Gones" et ancien gardien de l'OL, Nicolas Puydebois, devait lui remettre les gants pour garder la cages de l'association Stef Cares. Une "équipe" formée majoritairement d'anciens Stéphanois. De vieux rivaux dans des époques différentes. À l'instar de François Clerc, Sylvain Monsoreau, Loïc Perrin, Carl Medjani, Romain Hamouma, Kevin Monnet-Paquet et Benjamin Corgnet.