Actualités
Nicolas Puydebois à l'entraînement de l'OL avant un match de Ligue des champions
Nicolas Puydebois à l’entraînement de l’OL avant un match de Ligue des champions (Photo by ETIENNE ANSOTTE / BELGA / AFP)

A Firminy, le match de gala avec des anciens Lyonnais annulé

  • par Antoine Lio

    • Mercredi 24 septembre, d'anciens joueurs de la région devaient affronter les légendes de l'équipe de France du club des internationaux de football. A cause des intempéries, le match a finalement été annulé.

    Il y aurait pu y avoir un parfum de derby pour ce match de gala… Encore aurait-il fallu que le match puisse se jouer. L’association Stef Cares, engagée contre l’usage du téléphone au volant, avait choisi d'organiser une rencontre de gala. Elle devait se tenir ce mercredi 24 septembre à Firminy, sur la pelouse du stade Le Corbusier (Loire). Seulement, les conditions météorologiques en ont décidé autrement, et l'organisation a préféré annuler l'évènement. Il n'y aura donc pas de confrontation entre anciens de l'OL et de l'ASSE. Le match devait des anciens footballeurs ayant marqué la région Auvergne-Rhône-Alpes contre les légendes de l'équipe de France du club des internationaux de football (CIF).

    Puydebois devait remettre les gants

    Parmi les joueurs passés par l'OL et qui auraient dû être présents dans l'équipe CIF, de jolis noms y figuraient. Jean-Marc Chanelet, Clément Grenier, Eric Carrière, Maxime Gonalons, Sidney Govou ou encore Frédéric Piquionne. Notre fidèle consultant de "Tant qu'il y aura des Gones" et ancien gardien de l'OL, Nicolas Puydebois, devait lui remettre les gants pour garder la cages de l'association Stef Cares. Une "équipe" formée majoritairement d'anciens Stéphanois. De vieux rivaux dans des époques différentes. À l'instar de François Clerc, Sylvain Monsoreau, Loïc Perrin, Carl Medjani, Romain Hamouma, Kevin Monnet-Paquet et Benjamin Corgnet.

    à lire également
    Bruno Guimarães suit toujours l'OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Le Ballon d'Or d'Ada Hegerberg
    L’OL présent au Ballon d’Or mais bredouille ? 15:40
    Nicolas Puydebois à l'entraînement de l'OL avant un match de Ligue des champions
    A Firminy, le match de gala avec des anciens Lyonnais annulé 14:50
    Bruno Guimarães suit toujours l'OL 14:00
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    OL : trois Lyonnais ont joué toutes les minutes depuis le début de la saison 13:15
    OL Académie
    OL Académie : le sans-faute continue chez les filles 12:30
    Le plateau de TKYDG
    OL, Satriano, Greif, Ligue Europa… Votre avis nous intéresse 11:45
    Corentin Tolisso (OL) après son rouge contre Manchester United
    L’OL devra faire sans Tolisso contre Utrecht 11:00
    Le groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones.
    OL : le Kop Virage Nord dénonce la multipropriété 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    Ligue 1 : l’OL terminera sur le podium à l’issue de cette 5e journée 09:30
    Abner lors d'OL - Strasbourg
    OL : Abner seulement de retour après la trêve internationale ? 08:45
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : la Ligue Europa, un bon laboratoire pour expérimenter ? 08:00
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : Morton devancé par Kebbal pour le titre de meilleur joueur d’août 07:30
    Sébastien Haller, attaquant du FC Utrecht
    Avant d’affronter l’OL, Utrecht s’incline encore en championnat 21/09/25
    Georges Mikautadze lors de Tottenham - Villarreal
    Mikautadze, un premier but avec Villarreal comme clin d’œil à l’OL 21/09/25
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : le calendrier de l’OL Lyonnes 21/09/25
    Les supporters de l'OL du virage sud, les Lyon 1950
    OL - Angers (1-0) : un nouvel acte raciste en tribunes ? 21/09/25
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Buteur, Tessmann souligne l’analyse du staff de l’OL 21/09/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : défaites pour les U19 et les U17 21/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut