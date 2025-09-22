Actualités
Le Ballon d'Or d'Ada Hegerberg
L'OL présent au Ballon d'Or mais bredouille ?

    • L’OL Lyonnes concourt pour le titre de meilleure équipe féminine, tandis que Lindsey Heaps et Melchie Dumornay sont en lice pour le Ballon d’Or féminin.

    Depuis presque vingt-quatre heures, la cérémonie du Ballon d’Or fait largement parler. Plus que le nom du vainqueur, qui devrait se jouer entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, c’est avant tout le report d’OM - PSG qui fait couler beaucoup d’encre. En replaçant le Classique ce lundi soir à 20h, la LFP s’est quelque peu attiré le courroux du club parisien, qui avait prévu toute une procession pour le potentiel titre de son joueur. Mais ce lundi soir, il n’y en aura pas que pour Dembélé ou Yamal puisque d’autres trophées individuels seront remis. Notamment le Ballon d’Or féminin où deux joueuses lyonnaises sont en lice.

    Plus de chances dans un an ?

    Toutefois, sans trop prendre de risque, il n’existe aucun monde dans lequel Melchie Dumornay ou Lindsey Heaps soulèvent cette récompense et succèdent à Ada Hegerberg. L’OL Lyonnes dans son ensemble aura-t-il plus de chances ? Là aussi, le seul titre de champion de France ne suffira pas à prendre le meilleur sur Arsenal, vainqueur de la Ligue des champions par exemple. Ce n’est que partie remise dans un an avec le désir de Michele Kang de retrouver les sommets européens ? Pour suivre cette cérémonie du Ballon d’Or, rendez-vous sur La Chaîne L’Equipe à partir de 21h.

    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 22 Sep 25 à 15 h 58

      Ce prèsident du PSG et tous ces sbires autour de lui qu'ils soient Qataries Français ou sarkosistes auraient été prêt à sacrifier des gens pour que la comédie de ce soir est lieu comme ils L'avaient décidés pfff quelle bande de pourritures 🤮🤮🤮

